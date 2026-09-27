क्या बीमार होने पर उपवास रखना सुरक्षित है? जानिए इस बात की सच्चाई

अगर आप पूरी तरह से उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो हल्का भोजन लें, जैसे कि खिचड़ी, दाल-चावल या सूप। ये आपके शरीर को पोषण देते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं, बिना ज्यादा मेहनत किए।

इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप जल्दी ठीक हो सकेंगे। हल्का भोजन लेने से पाचन क्रिया पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और शरीर को आराम मिलेगा।

इससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी और आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे।