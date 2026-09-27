क्या बीमार होने पर उपवास रखना सुरक्षित है? जानिए इस बात की सच्चाई
क्या है खबर?
उपवास रखने का चलन बहुत पुराना है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से लेकर सेहत के फायदे तक के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बीमार होने पर उपवास रखना सही है या नहीं? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि बीमार होने पर उपवास रखने से क्या-क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बताएंगे।
कारण
बीमार होने पर उपवास क्यों रखा जाता है?
बीमार होने पर उपवास रखने का मुख्य कारण है शरीर को आराम देना और उसे ठीक होने का समय देना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया काम करती रहती है, जिससे शरीर की ऊर्जा खर्च होती रहती है।
अगर हम खाना नहीं खाते तो शरीर की ऊर्जा बचती रहती है और वह अन्य जरूरी कामों, जैसे कि रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दे सकता है।
#1
डॉक्टर की सलाह लें
बीमार होने पर उपवास रखने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपकी स्थिति को देखकर ही बता सकते हैं कि आपको उपवास रखना चाहिए या नहीं।
अगर आप किसी गंभीर बीमारी या संक्रमण से ग्रस्त हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास न रखें। डॉक्टर आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सही सलाह दे सकते हैं और आपको सही दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
उनकी बताई हुई डाइट लेना भी फायदेमंद होता है।
#2
पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें
उपवास के दौरान पानी और तरल पदार्थों का सेवन बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर को नमी मिलती रहती है और हानिकारक तत्व बाहर निकलते रहते हैं।
अगर आप पानी नहीं पीते तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए हर 15-20 मिनट में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें।
इसके अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी ले सकते हैं।
#3
हल्का भोजन लें
अगर आप पूरी तरह से उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो हल्का भोजन लें, जैसे कि खिचड़ी, दाल-चावल या सूप। ये आपके शरीर को पोषण देते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं, बिना ज्यादा मेहनत किए।
इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप जल्दी ठीक हो सकेंगे। हल्का भोजन लेने से पाचन क्रिया पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और शरीर को आराम मिलेगा।
इससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी और आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे।
#4
कुछ खास नियम अपनाएं
उपवास के दौरान कुछ खास नियम अपनाना चाहिए, जैसे कि आराम करना, धूप में बैठना और ध्यान लगाना आदि। ये चीजें आपके मन और शरीर, दोनों को शांति देती हैं और आपको जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं।
इसके अलावा आप हल्के व्यायाम, जैसे कि योग या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होगी।
इन नियमों का पालन करने से आपका उपवास सफल होगा और आप स्वस्थ रहेंगे।