क्या बीमार होने पर उपवास रखना सही है? जानिए इससे जुड़ी अहम जानकारी

उपवास का मतलब है कि आप अपने शरीर को आराम देने के लिए कुछ समय के लिए खाना-पीना बंद कर दें या केवल फलाहारी भोजन करें। यह प्रथा कई धर्मों में प्रचलित है और इसके अपने फायदे भी होते हैं। हालांकि, जब आप बीमार होते हैं तो क्या उपवास रखना सही होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ अहम बातों पर ध्यान देना होगा, ताकि हम सही निर्णय ले सकें।

#1 बीमार होने पर उपवास रखने का महत्व बीमारी के दौरान उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य शरीर को आराम देना और उसे ठीक करने के लिए ऊर्जा बचाना होता है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर होता है और खाने-पीने से उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा करने से आपको ठीक होने में समय लग सकता है। इसलिए, बीमार होने पर उपवास रखना फायदेमंद नहीं होता है और ऐसा करने से बचना चाहिए।

#2 पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें बीमारी के दौरान पानी और तरल पदार्थों का सेवन बहुत जरूरी होता है। इससे आपका शरीर तरोताजा रहता है और हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। इसके अलावा पानी पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो भी दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप जल्दी ठीक हो सकें।

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#3 पोषक तत्वों की कमी न होने दें उपवास रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हों। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो आपके शरीर को विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप हल्का खाना जैसे कि व्रत वाले आलू, साबूदाना की खिचड़ी या सुप बना सकते हैं, जो आसानी से पच सके और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इस तरह आप स्वस्थ रह सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।

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#4 डॉक्टर की सलाह लें अगर आप पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो बिना उनकी सलाह लिए उपवास न रखें। डॉक्टर आपकी स्थिति को समझकर ही आपको उपवास रखने की सलाह देंगे। उनकी सलाह मानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपकी सेहत पर बुरा असर न पड़े और आप जल्दी ठीक हो सकें। इस तरह आप सुरक्षित तरीके से उपवास रख सकते हैं।