क्या हर दिन सुबह जीरे का पानी पीना सही है? जानिए सच्चाई

जीरा एक ऐसा मसाला है, जो कई जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्व होते हैं।

इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।

जीरा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायक है और इससे शरीर की ऊर्जा में इजाफा होता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसलिए इसे भोजन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।