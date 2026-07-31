क्या कम ब्लड प्रेशर से चक्कर आने पर कॉफी पीना सही है? जानें सच्चाई
क्या है खबर?
कम ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्तचाप सामान्य से कम होता है। इसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। इससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग मानते हैं कि कॉफी पीने से रक्तचाप बढ़ता है और इससे चक्कर कम हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या वाकई कॉफी पीने से कम ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आने की समस्या ठीक हो सकते हैं या नहीं।
#1
कॉफी में मौजूद कैफीन का असर
कॉफी में मौजूद कैफीन एक तरह का उत्तेजक होता है, जो थोड़े समय के लिए रक्तचाप को बढ़ा सकता है।
यह सच है कि कुछ समय के लिए कॉफी पीने से आपका रक्तचाप थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यह असर बहुत ही अस्थायी होता है।
इसके बाद आपका रक्तचाप फिर से सामान्य हो जाता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि कॉफी हमेशा के लिए आपका रक्तचाप स्थायी रूप से बढ़ा देती है।
#2
सेहत पर पड़ सकता है असर
कॉफी का ज्यादा सेवन सेहत पर असर डाल सकता है। इससे नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और पेट में जलन हो सकती है।
इसलिए, कम ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सीमित मात्रा में ही कॉफी का सेवन करना चाहिए। अगर आपको नियमित रूप से चक्कर आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और सही उपचार करवाएं।
कॉफी का सेवन सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है।
#3
संतुलित डाइट का महत्व
कम ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए संतुलित डाइट लेना जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, मेवे और प्रोटीन युक्त खाने की चीजें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं।
ये पोषक तत्व आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पानी पीना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और थकान और चक्कर जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
संतुलित डाइट से आपकी सेहत अच्छी बनी रहती है।
#4
अन्य उपाय
अगर आपको कम ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर होती है तो आपको केवल कॉफी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर से परामर्श करें और उनकी बताई डाइट लें, दवाइयां खाएं और सलाह का पालन करें।
इसके अलावा आप ज्यादा कम ब्लड प्रेशर महसूस होने पर तुरंत नमक और चीनी का घोल बनाकर पी सकते हैं या कुछ नमक वाला स्नैक खा सकते हैं।
कॉफी इसका इलाज नहीं है, लेकिन कुछ आराम दे सकती है।