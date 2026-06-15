दिन में 5 बार खा कर वजन घटाना

क्या दिन में 5 बार खाना खाने से घट सकता है आपका वजन? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली 11:32 am Jun 15, 202611:32 am

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए लोग कई तरह की डाइट अपनाते हैं और इनमें से एक है 5 बार भोजन करना। इस डाइट को 5 मील डाइट भी कहा जाता है, जिसमें दिन में 5 बार खाना खाया जाता है। हालांकि, इसको लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं कि इतना खाने के बाद कोई वजन कैसे घटा सकता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि दिन में 5 बार खाने के बाद भी वजन घटता है या नहीं?