रोजाना चाय के साथ बिस्कुट खाने से वजन बढ़ने का खतरा रहता है क्योंकि इनमें कैलोरी काफी ज्यादा होती है।

अगर आप अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो इनका सेवन कम करें या इनके स्थान पर अन्य स्वस्थ विकल्प चुनें जैसे फल या सूखे मेवे।

इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज भी करें ताकि आपकी कैलोरी बर्न होती रहे और वजन न बढ़े। इस तरह आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इनका आनंद ले सकते हैं।