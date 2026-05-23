क्या बार-बार शैंपू बदलना सही होता है? जानिए इस बात की सच्चाई

बालों की देखभाल के लिए कई लोग अलग-अलग शैंपू का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हर महीने या हर बार नए ब्रांड का शैंपू लगाते हैं, जबकि कुछ लोग 3 से 4 महीने तक एक ही शैंपू का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, क्या सच में बार-बार शैंपू बदलना सही होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए आज हम आपको बालों की देखभाल से जुड़े कुछ अहम तथ्य बताते हैं।

#1 क्या बार-बार शैंपू बदलना सही है? शैंपू बदलने से पहले आपको अपने बालों की जरूरतों और प्रकार को समझना चाहिए। अगर आपके बाल सूखे हैं तो नमी देने वाले शैंपू चुनें, जबकि तैलीय बालों के लिए तेल नियंत्रण वाले शैंपू बेहतर हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं तो हफ्ते में एक बार गहरी कंडीशनिंग करें और अगर बाल तैलीय हैं तो हफ्ते में 2 बार कंडीशनर इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी-जल्दी शैंपू बदलने से बालों को नुकसान हो सकता है।

#2 बार-बार शैंपू बदलने से क्या हो सकता है? शैंपू बदलने से पहले यह जानना जरूरी है कि इससे आपके बालों पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप बार-बार शैंपू बदलते हैं तो आपके बालों का प्राकृतिक तेल प्रभावित हो सकता है। इससे बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसके अलावा बार-बार शैंपू बदलने से बालों की चमक भी चली जाती है। इसलिए, नए शैंपू का इस्तेमाल करने से पहले अपने बालों की जरूरतों और प्रकार को समझना जरूरी है।

Advertisement

#3 हफ्ते में कितनी बार बाल धोने चाहिए? बाल धोने की आदत हर व्यक्ति की अलग-अलग होती है। कुछ लोग रोजाना बाल धोते हैं तो कुछ हफ्ते में एक या 2 बार ही ऐसा करते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धोने की सलाह देते हैं। इससे न केवल सिर साफ रहता है, बल्कि बालों में मौजूद प्राकृतिक तेल भी बना रहता है। इसके अलावा रोजाना सिर धोने से बालों में मौजूद नमी कम हो जाती है और वे बेजान हो जाते हैं।

Advertisement