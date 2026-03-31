क्या एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करना जरूरी होता है? जानिए इस बात की सच्चाई

एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करने की सलाह अक्सर दी जाती है। यह माना जाता है कि स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों का तापमान बढ़ता है और शरीर के लचीलेपन में सुधार होता है। हालांकि, क्या यह सच में जरूरी है? इस लेख में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या स्ट्रेचिंग वास्तव में फायदेमंद है या नहीं।

#1 स्ट्रेचिंग का मकसद समझें स्ट्रेचिंग का मुख्य मकसद मांसपेशियों को लचीला बनाना और रक्त संचार को बेहतर करना है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थोड़ी देर के लिए ढीली हो जाती हैं। इससे शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए स्ट्रेचिंग करना आवश्यक हो। कुछ लोग बिना स्ट्रेचिंग के ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती।

#2 शरीर को गर्म करने का महत्व एक्सरसाइज से पहले शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी होता है। इससे दिल की धड़कन बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है। गर्मजोशी से शरीर तैयार हो जाता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। स्ट्रेचिंग और गर्मजोशी, दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद होते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसे धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ताकि मांसपेशियों पर जोर न पड़े और शरीर को सही तरीके से तैयार किया जा सके।

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#3 स्ट्रेचिंग के तरीके जानें स्ट्रेचिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, स्थिर और गतिशील। स्थिर स्ट्रेचिंग में मांसपेशियों को एक निश्चित स्थिति में पकड़ना पड़ता है, जबकि गतिशील स्ट्रेचिंग में शरीर को सक्रिय रूप से हिलाया जाता है। दोनों प्रकार की स्ट्रेचिंग के अपने फायदे हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले गतिशील स्ट्रेचिंग करना बेहतर होता है। इससे शरीर जल्दी तैयार होता है और ऊर्जा भी मिलती है। स्थिर स्ट्रेचिंग बाद में करनी चाहिए, जब शरीर गर्म हो चुका हो।

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#4 खुद की जरूरतें पहचानें हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने पर आराम मिलता है, जबकि कुछ लोग बिना स्ट्रेचिंग के ही अच्छा महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियां कठोर हो रही हैं या दर्द हो रहा है तो थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा और शरीर भी आराम महसूस करेगा। इसलिए, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को समझना जरूरी है, ताकि आप सही निर्णय ले सकें।