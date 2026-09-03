ग्लास स्किन और स्वस्थ त्वचा में क्या होता है अंतर? जानिए
क्या है खबर?
स्वस्थ त्वचा का मतलब चमकदार और तरोताजा चेहरा होना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग ग्लास स्किन को स्वस्थ त्वचा समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बड़ा अंतर है। जहां ग्लास स्किन एक खास मेकअप तरीका है, वहीं स्वस्थ त्वचा का मतलब प्राकृतिक निखार और चमक है। आइए जानते हैं कि ग्लास स्किन और स्वस्थ त्वचा में क्या अंतर है और किसे पाने के लिए क्या करना चाहिए।
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ग्लास स्किन क्या है?
ग्लास स्किन एक मेकअप तरीका है, जिसमें चेहरे को ऐसा दिखाया जाता है जैसे उस पर कांच की परत हो। इसमें चेहरे को चमकदार दिखाने के लिए खास तरह के उत्पादों का उपयोग होता है।
यह तरीका खासतौर पर सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहा है और कई लोग इसे पाने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाते हैं।
हालांकि, यह सिर्फ एक दिखावा होता है और असलियत में त्वचा की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।
#2
स्वस्थ त्वचा के लिए क्या करना चाहिए?
स्वस्थ त्वचा पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी त्वचा का ख्याल रखें। इसके लिए रोजाना चेहरे को साफ करना, मॉइस्चराइजर लगाना और धूप से बचाव करना जरूरी है।
इसके अलावा पानी पीना और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना भी अहम होता है।
यहां तक कि नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना भी आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखकर आप प्राकृतिक निखार पा सकते हैं।
#3
ग्लास स्किन पाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?
ग्लास स्किन पाने के लिए आपको कई कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें, फिर प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे।
इसके बाद फाउंडेशन लगाएं जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो और उसे अच्छे से मिलाएं। अंत में चेहरे को चमकदार दिखाने के लिए खास उत्पाद का उपयोग करें।
इसके अलावा होंठों और आंखों के लिए हल्के रंगों का चयन करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके।
#4
स्वस्थ त्वचा का मतलब क्या होता है?
स्वस्थ त्वचा का मतलब होता है ऐसी त्वचा जो प्राकृतिक रूप से चमकदार हो, साफ-सुथरी हो और जिसमें कोई भी खास ट्रीटमेंट या मेकअप न किया गया हो।
यह त्वचा की सेहत पर आधारित होती है, न कि सिर्फ दिखावे पर। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी त्वचा का ख्याल रखें, उसे पानी से भरपूर रखें और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें।
स्वस्थ त्वचा हमेशा तरोताजा और चमकदार दिखती है, जिससे आपका चेहरा निखरा हुआ लगता है।
#5
दोनों में अंतर
अब आप समझ सकते हैं कि ग्लास स्किन और स्वस्थ त्वचा दोनों अलग-अलग चीजें हैं।
जहां एक तरफ ग्लास स्किन सिर्फ एक मेकअप तरीका है, वहीं स्वस्थ त्वचा असलियत में प्राकृतिक निखार पर जोर देती है।
आपको अपनी त्वचा की असलियत पहचाननी होगी और उसी हिसाब से उसकी देखभाल करनी होगी।
याद रखें कि असली निखार किसी मेकअप पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी त्वचा की सेहत पर निर्भर करता है।