ग्लास स्किन और स्वस्थ त्वचा में क्या होता है अंतर? जानिए

ग्लास स्किन पाने के लिए आपको कई कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें, फिर प्राइमर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे।

इसके बाद फाउंडेशन लगाएं जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो और उसे अच्छे से मिलाएं। अंत में चेहरे को चमकदार दिखाने के लिए खास उत्पाद का उपयोग करें।

इसके अलावा होंठों और आंखों के लिए हल्के रंगों का चयन करें ताकि आपका लुक पूरा हो सके।