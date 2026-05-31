क्या हर 10 से 15 मिनट बाद AC बंद करना सही है? जानिए सच्चाई

गर्मियों में AC का उपयोग काफी आरामदायक होता है, लेकिन इसे चलाने को लेकर कई भ्रम भी फैले हुए हैं। इनमें से एक है कि AC को हर 10 से 15 मिनट में बंद करने से बिजली की खपत कम होती है। क्या सच में ऐसा करना सही है? इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में AC को बार-बार बंद करने से बिजली की खपत पर असर पड़ता है या नहीं।

#1 AC बार-बार बंद करने से क्या होता है? बार-बार AC को बंद और चालू करने से इसके कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे कंप्रेसर जल्दी खराब हो सकता है और उसकी उम्र भी कम हो जाती है। इसके अलावा बार-बार AC चालू करने से उसे ठंडा करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिससे बिजली का बिल भी बढ़ सकता है और गर्मी से राहत भी नहीं मिलती है। इसलिए, हर 10 से 15 मिनट में AC को बंद करना सही नहीं है।

#2 AC को स्थिर तापमान पर सेट करें AC को एक स्थिर तापमान पर सेट करना बेहतर होता है। इससे न केवल आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा, बल्कि ऊर्जा की बचत भी होगी। आमतौर पर 24-26 डिग्री का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत भी कम होती है। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि बहुत ठंडा या गर्म माहौल सेहत को प्रभावित कर सकता है।

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#3 सही आकार का AC चुनें AC खरीदते समय उसके आकार का ध्यान रखना जरूरी होता है। छोटे कमरे के लिए छोटे AC सही होते हैं, जबकि बड़े कमरों के लिए बड़े AC की जरूरत होती है। गलत आकार के AC न केवल ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं, बल्कि कमरे को सही तरीके से ठंडा भी नहीं कर पाते। इसलिए, अपने कमरे के आकार के अनुसार ही एसी खरीदें, ताकि वह बेहतर ढंग से काम कर सके और बिजली की बचत भी हो सके।

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#4 नियमित सर्विसिंग कराएं AC की समय-समय पर सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह सही तरीके से काम करे और उसकी ऊर्जा खपत भी कम रहे। गंदे फिल्टर या अन्य समस्याओं के कारण AC ज्यादा ऊर्जा ले सकता है। इसलिए, हर 6 महीने में उसकी सर्विसिंग जरूर कराएं। इससे न केवल आपकी बिजली की बचत होगी, बल्कि AC की उम्र भी बढ़ेगी और वह बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा नियमित देखभाल से AC की कार्यक्षमता भी बनी रहती है।