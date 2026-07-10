क्या बालों की देखभाल अब स्कैल्प देखभाल पर निर्भर है? जानिए इसके फायदे

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हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करें

तेल मालिश स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नारियल, बादाम या जैतून के तेल का उपयोग करें क्योंकि ये स्कैल्प को पोषण देते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। तेल मालिश करने से खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा यह तनाव कम करने में भी मदद करता है, जिससे स्कैल्प स्वस्थ रहती है। हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करने से आपके बालों की सेहत में सुधार होता है।