क्या बालों की देखभाल अब स्कैल्प देखभाल पर निर्भर है? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए स्कैल्प देखभाल पर जोर दिया जा रहा है। यह बदलाव हमारे समय के साथ आया है क्योंकि पहले बालों की देखभाल के लिए केवल बालों को धोना और उन्हें कंडीशन करना ही जरूरी माना जाता था। अब वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित कर दिया है कि स्कैल्प की सेहत बालों की गुणवत्ता पर सीधा असर डालती है। आइए जानते हैं कि स्कैल्प देखभाल क्यों जरूरी है।
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स्कैल्प माइक्रोबायोम का महत्व
स्कैल्प माइक्रोबायोम हमारे सिर की त्वचा पर मौजूद जीवाणु और फफूंद का एक समूह है, जो बालों की सेहत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब स्कैल्प माइक्रोबायोम संतुलित होता है तो यह हानिकारक जीवाणु और फफूंद को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसलिए स्कैल्प की देखभाल करना जरूरी है ताकि माइक्रोबायोम का संतुलन बना रहे।
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सही शैंपू का चयन करें
स्कैल्प के लिए सही शैंपू का चयन बहुत अहम है। ऐसे शैंपू चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और जो सल्फेट-मुक्त हों। सल्फेट वाले शैंपू स्कैल्प को रूखा बना सकते हैं, जिससे खुजली और जलन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे शैंपू का उपयोग करें, जो पीएच संतुलित हों ताकि वे स्कैल्प की प्राकृतिक तेल संतुलन बनाए रखें। नियमित रूप से सही शैंपू का उपयोग करने से आपके स्कैल्प की सेहत बनी रहती है।
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हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करें
तेल मालिश स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नारियल, बादाम या जैतून के तेल का उपयोग करें क्योंकि ये स्कैल्प को पोषण देते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं। तेल मालिश करने से खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा यह तनाव कम करने में भी मदद करता है, जिससे स्कैल्प स्वस्थ रहती है। हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करने से आपके बालों की सेहत में सुधार होता है।
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नियमित रूप से कंडीशनर का उपयोग करें
कंडीशनर बालों को नरम और मुलायम बनाता है, लेकिन इसका उपयोग भी स्कैल्प पर असर डालता है। ऐसे कंडीशनर चुनें जो प्राकृतिक तत्वों से भरपूर हों और बिना केमिकल्स के बने हों ताकि वे आपकी स्कैल्प को नुकसान न पहुंचाएं। कंडीशनर लगाने के बाद कुछ मिनट इंतजार करें और फिर पानी से धो लें। इससे आपके बालों में चमक आएगी और वे टूटेंगे नहीं, बल्कि मजबूत होंगे। नियमित उपयोग से बालों की सेहत में सुधार होगा।
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गर्म पानी से धोने से बचें
गर्म पानी से धोने पर स्कैल्प की नमी कम हो जाती है, जिससे खुजली और जलन हो सकती है। हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें ताकि आपकी स्कैल्प की नमी बनी रहे। इसके अलावा गुनगुने पानी से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है, जिससे वे मजबूत होते हैं और टूटते नहीं। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने स्कैल्प की देखभाल कर सकते हैं और अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं।