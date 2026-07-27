मैट लिपस्टिक बनाम ग्लॉसी लिपस्टिक

मानसून के दौरान मैट लिपस्टिक लगाना बेहतर है या ग्लॉसी लिपस्टिक? जानिए

लेखन अंजली 10:14 am Jul 27, 202610:14 am

क्या है खबर?

मौसम बदलते ही कई महिलाएं अपने मेकअप में भी बदलाव कर देती हैं। उदाहरण के लिए मानसून के दौरान जहां महिलाएं क्रीम फाउंडेशन की जगह मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं होंठों पर लिपस्टिक की जगह लिप ऑयल लगाना ज्यादा अच्छा समझती हैं। हालांकि, जब बात लिपस्टिक की हो तो मैट और ग्लॉसी लिपस्टिक की टिकने की क्षमता में अंतर है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान किस लिपस्टिक का रंग ज्यादा टिकता है।