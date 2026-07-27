मानसून के दौरान मैट लिपस्टिक लगाना बेहतर है या ग्लॉसी लिपस्टिक? जानिए
क्या है खबर?
मौसम बदलते ही कई महिलाएं अपने मेकअप में भी बदलाव कर देती हैं। उदाहरण के लिए मानसून के दौरान जहां महिलाएं क्रीम फाउंडेशन की जगह मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं होंठों पर लिपस्टिक की जगह लिप ऑयल लगाना ज्यादा अच्छा समझती हैं। हालांकि, जब बात लिपस्टिक की हो तो मैट और ग्लॉसी लिपस्टिक की टिकने की क्षमता में अंतर है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान किस लिपस्टिक का रंग ज्यादा टिकता है।
मैट लिपस्टिक
मैट लिपस्टिक की खासियत
मैट लिपस्टिक को उसके लंबे समय तक टिके रहने के लिए जाना जाता है। यह बिना किसी परेशानी के घंटों तक आपके होंठों पर रहती है।
मैट लिपस्टिक मेकअप के बाद भी जल्दी नहीं हटती है और मानसून के दौरान भी यह टिकी रहती है।
इसके अलावा मैट लिपस्टिक की गहरी रंगत भी इसकी टिकाऊ प्रकृति में मदद करती है। यह होंठों पर हल्की सी परत के साथ लंबे समय तक रहती है।
ग्लॉसी लिपस्टिक
ग्लॉसी लिपस्टिक कैसे होती है?
ग्लॉसी लिपस्टिक में चमक होती है, जो इसे आकर्षक बनाती है और यह होंठों पर हल्की सी परत के साथ रहती है।
हालांकि, इसकी टिकाऊ प्रकृति उतनी मजबूत नहीं होती जितनी मैट लिपस्टिक की होती है।
ग्लॉसी लिपस्टिक को बार-बार लगाना पड़ता है ताकि यह टिकी रहे। इसलिए मानसून के दौरान इसे लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर बारिश हो रही हो तो ग्लॉसी लिपस्टिक जल्दी बिगड़ सकती है।
टिकाऊपन
मानसून में कौन सी लिपस्टिक का रंग ज्यादा टिकता है?
अगर टिकाऊपन की बात करें तो मैट लिपस्टिक इस मामले में बेहतर है। यह नमी और पसीने के प्रभावों का सामना कर सकती है। इसलिए मानसून में यह ज्यादा टिकती है।
दूसरी ओर ग्लॉसी लिपस्टिक को बार-बार लगाना पड़ता है ताकि यह टिकी रहे। इसलिए मानसून के दौरान इसे लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर बारिश हो रही हो तो ग्लॉसी लिपस्टिक जल्दी बिगड़ सकती है।
चयन
दोनों में से किसका चयन करना चाहिए?
अब सवाल यह उठता है कि मानसून के दौरान किस लिपस्टिक का चयन करना चाहिए? अगर आप लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक चाहती हैं तो मैट लिपस्टिक बेहतर विकल्प हो सकती है।
हालांकि, अगर आप होंठों को चमकदार दिखाना चाहती हैं तो ग्लॉसी लिपस्टिक अच्छा विकल्प है।
अंत में यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद और जरूरतों पर निर्भर करता है कि आप कौन-सी लिपस्टिक चुनती हैं।