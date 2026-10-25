नॉन-स्टिक पैन को कब बदल लेना चाहिए? जानिए इससे जुड़े 5 संकेत

अगर आपके नॉन-स्टिक पैन में खरोंच आ गई हैं तो इसे बदल देना चाहिए।

खरोंच होने पर पैन का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं रहता क्योंकि इससे खाना पकाते समय धातु के कण आपके भोजन में मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

इस स्थिति में नया पैन खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप सुरक्षित और सेहतमंद भोजन बना सकें। इससे न केवल आपका खाना सुरक्षित रहेगा, बल्कि पैन का उपयोग भी लंबे समय तक बेहतर रहेगा।