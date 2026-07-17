बालों की वृद्धि के लिए मेथी का पानी बेहतर है या पेस्ट? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए मेथी का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। कुछ लोग इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ पेस्ट बनाकर बालों पर लगाते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि मेथी का पानी बालों की वृद्धि के लिए अधिक प्रभावी है या मेथी का पेस्ट। साथ ही जानेंगे कि इन दोनों के उपयोग से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।
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मेथी के पानी के फायदे
मेथी के पानी का उपयोग करने से बालों की जड़ों को गहराई तक पोषण मिलता है।
इसे बनाने के लिए रातभर मेथी के दानों को पानी में भिगो दें और सुबह इसे छानकर पानी पी लें या बालों पर लगाएं। यह तरीका बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है और उन्हें झड़ने से बचाता है।
इसके अलावा यह बालों की चमक को भी बढ़ाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है।
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मेथी का पेस्ट बनाने का तरीका
मेथी का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं और 30 मिनट बाद सिर धो लें।
यह पेस्ट बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसके अलावा यह बालों की चमक को भी बढ़ाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है।
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दोनों तरीकों के उपयोग से मिलने वाले लाभ
मेथी का पानी और पेस्ट दोनों ही बालों की देखभाल में खास भूमिका निभाते हैं। जहां मेथी का पानी बालों को पोषण देता है, वहीं पेस्ट बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है।
अगर आपके बाल कमजोर हैं तो मेथी का पेस्ट अधिक फायदेमंद होगा। दूसरी ओर अगर आप अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और उन्हें झड़ने से बचाना चाहते हैं तो मेथी का पानी बेहतर विकल्प हो सकता है।
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दोनों तरीकों के नुकसान
मेथी के पानी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके परिणाम तुरंत सामने नहीं आते। आपको इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि इसके फायदे मिल सकें।
दूसरी ओर मेथी का पेस्ट लगाने से बालों में चिपचिपाहट हो सकती है और इसे धोना मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा यह समय भी लेता है। इसलिए दोनों तरीकों का चुनाव अपने बालों की जरूरतों और स्थिति के अनुसार करें ताकि आपको सबसे अच्छा परिणाम मिल सके।