मेथी का पानी बनाम मेथी का पेस्ट

बालों की वृद्धि के लिए मेथी का पानी बेहतर है या पेस्ट? जानिए सच्चाई

लेखन अंजली 01:01 pm Jul 17, 202601:01 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए मेथी का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। कुछ लोग इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ पेस्ट बनाकर बालों पर लगाते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि मेथी का पानी बालों की वृद्धि के लिए अधिक प्रभावी है या मेथी का पेस्ट। साथ ही जानेंगे कि इन दोनों के उपयोग से आपको क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।