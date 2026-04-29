क्या बाहर से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? जानें

गर्मियों में पसीने से तर-बतर होकर घर लौटने के बाद ठंडा पानी पीने का मन करता है क्योंकि इससे शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका कारण है कि शरीर के अंदर के तापमान और पाचन को ठंडा पानी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि बाहर से घर लौटने के बाद किस तरह का पानी पीना चाहिए।

#1 ठंडे पानी का शरीर पर क्या असर होता है? ठंडे पानी का सेवन शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इसका कारण है कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका शरीर उसे गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया भी प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

#2 पाचन क्रिया पर पड़ता है बुरा असर ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। ठंडा पानी पीते ही पाचन की गति धीमी हो जाती है, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता और कब्ज, गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा इससे शरीर में शक्कर का स्तर भी बढ़ जाता है। यह पाचन को सही रखने में बाधा डाल सकता है।

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#3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मिल सकता है नुकसान ठंडा पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। ठंडा पानी पीने से शरीर में बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा यह शरीर के अंदरूनी तापमान को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर जल्दी थक जाता है। इस कारण बाहर से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीने की बजाय सामान्य या गुनगुना पानी पीएं।

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#4 सामान्य या गुनगुने पानी का सेवन है बेहतर बाहर से आने के बाद पानी पीने की आदत को सुधारने के लिए सामान्य या गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और पाचन क्रिया भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करेगा। इससे शरीर को अंदरूनी ठंडक भी मिलेगी और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। साथ ही शरीर में पानी की कमी भी पूरी होगी।