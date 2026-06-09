क्या डीहाइड्रेटेड खाना वाकई सुरक्षित होता है? जानिए इसकी सच्चाई

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सेहत पर असर

डीहाइड्रेटेड खाने का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस और भारीपन आदि। इसलिए, इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं। इसके अलावा नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सही तरीके से बनाया गया और स्टोर किया गया डीहाइड्रेटेड खाना ठीक होता है।