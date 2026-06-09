क्या डीहाइड्रेटेड खाना वाकई सुरक्षित होता है? जानिए इसकी सच्चाई
क्या है खबर?
आजकल बाजार में डीहाइड्रेटेड खाने की चीजें काफी चलन में हैं। ये चीजें न केवल लंबे समय तक टिकती हैं, बल्कि इन्हें बनाना और संभालना भी आसान होता है। हालांकि, क्या ये वाकई में सुरक्षित और सेहतमंद होती हैं? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या डीहाइड्रेटेड खाना सच में सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। साथ ही इनके फायदे और नुकसान भी समझेंगे।
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डीहाइड्रेशन की प्रक्रिया
डीहाइड्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें खाने से पानी निकाल दिया जाता है, ताकि वह लंबे समय तक खराब न हो सके। इस प्रक्रिया में सब्जियों, फलों और मसालों जैसी चीजों को गर्मी या हवा से सुखाया जाता है। इससे उनमें मौजूद पानी निकल जाता है, लेकिन जरूरी पोषक तत्व बने रहते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए, यह जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली डीहाइड्रेटेड सामग्री का चयन करें।
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पोषक तत्वों की कमी
कुछ लोग मानते हैं कि डीहाइड्रेटेड खाने से सभी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हालांकि, यह सच नहीं है। हां, विटामिन-C और विटामिन-B12 जैसे कुछ विटामिन डीहाइड्रेशन के दौरान कम हो सकते हैं। हालांकि, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी जैसे अन्य पोषक तत्व बने रहते हैं। अगर आप डाइट आहार लेते हैं तो डीहाइड्रेटेड खाना आपके लिए ठीक हो सकता है। इसके अलावा इसमें चर्बी और प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है।
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खाने की सुरक्षा
डीहाइड्रेटेड खाने की सुरक्षा पर भी सवाल उठते रहे हैं। अगर इसे सही तरीके से तैयार न किया जाए तो इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करें और इसे सही तरीके से स्टोर करें। घर पर बने डीहाइड्रेटेड खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे एयरटाइट कंटेनर में रखें और ठंडी जगह पर स्टोर करें।
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स्वाद और ताजगी
डीहाइड्रेटेड खाने का स्वाद भी एक अहम मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें ताजगी कम होती है और इसका स्वाद भी बदल जाता है। हालांकि, सही तरीके से तैयार किए गए डीहाइड्रेटेड खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसमें मसाले और अन्य सामग्रियां मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा डीहाइड्रेटेड खाने की बनावट भी काफी अच्छी होती है, जिससे यह खाने में मजेदार लगता है।
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सेहत पर असर
डीहाइड्रेटेड खाने का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस और भारीपन आदि। इसलिए, इसे संतुलित मात्रा में ही खाएं। इसके अलावा नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सही तरीके से बनाया गया और स्टोर किया गया डीहाइड्रेटेड खाना ठीक होता है।