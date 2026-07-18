क्या खजूर की शक्कर मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित है? जानिए सही जानकारी

मीठास का स्तर मापने की एक प्रणाली है, जिससे पता चलता है कि खाने के बाद खून में शक्कर का स्तर कितना बढ़ता है।

उच्च मीठास वाले खाद्य पदार्थ जल्दी पचते हैं और खून में शक्कर को तेजी से बढ़ाते हैं। वहीं, कम मीठास वाले खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे पचते हैं और खून में शक्कर पर कम प्रभाव डालते हैं।

खजूर की शक्कर का मीठास का स्तर मध्यम है, जिससे यह खून में शक्कर को स्थिर रखने में मदद करती है।