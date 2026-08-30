माइक्रोवेव में खाना बनाना

माइक्रोवेव में खाना बनाना सेहत के लिए है नुकसानदेह? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली 01:50 pm Aug 30, 202601:50 pm

क्या है खबर?

आजकल कई लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे खाना बनाने में काफी आसानी होती है। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि माइक्रोवेव में बना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनका कहना है कि माइक्रोवेव में खाना पकाने से उसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई माइक्रोवेव में खाना बनाना सेहत के लिए नुकसानदायक है।