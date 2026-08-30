माइक्रोवेव में खाना बनाना सेहत के लिए है नुकसानदेह? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
आजकल कई लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे खाना बनाने में काफी आसानी होती है। हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि माइक्रोवेव में बना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उनका कहना है कि माइक्रोवेव में खाना पकाने से उसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई माइक्रोवेव में खाना बनाना सेहत के लिए नुकसानदायक है।
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माइक्रोवेव में खाना पकाने का तरीका
माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके खाना गर्म करता है। यह तरीका पारंपरिक ओवन की तुलना में तेजी से खाना गर्म करने में मदद करता है।
माइक्रोवेव में खाना पकाने का समय कम होता है और ऊर्जा की खपत भी कम होती है।
कुछ लोग मानते हैं कि माइक्रोवेव में बनने वाला खाना पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह पूरी तरह से गलत है।
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पोषक तत्वों पर प्रभाव
कुछ लोग मानते हैं कि माइक्रोवेव में बने खाने में पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि माइक्रोवेव में बनी चीजें उतनी ही पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जितनी कि पारंपरिक तरीके से बनी होती हैं।
दरअसल, माइक्रोवेव तेजी से खाना पकाने में मदद करता है, जिससे पोषक तत्व कम प्रभावित होते हैं।
इसलिए, यह कहना गलत होगा कि माइक्रोवेव में बना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।
#3
प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग
एक और आम धारणा यह है कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सही तरीके से उपयोग करने पर यह पूरी तरह सुरक्षित होता है।
हालांकि, सुनिश्चित करें कि आपका प्लास्टिक कंटेनर माइक्रोवेव सुरक्षित हो और उसमें किसी प्रकार की धातु न हो।
इसके अलावा बार-बार उपयोग करने से प्लास्टिक कंटेनर में खरोंच आ सकती है, जिससे रसायन निकल सकते हैं।
इसलिए, समय-समय पर इन्हें बदलते रहना चाहिए।
#4
बैक्टीरिया हटाने की क्षमता
माइक्रोवेव से बैक्टीरिया हटाने में मददगार हो सकता है। अगर आप किसी खाने को दोबारा गर्म कर रहे हैं तो यह तरीका उपयोगी साबित हो सकता है।
गर्म तापमान पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि केवल पारंपरिक तरीकों से ही बैक्टीरिया हटाए जा सकते हैं।
सही तरीके से उपयोग करने पर माइक्रोवेव सेहत के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है।