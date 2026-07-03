क्या पूरी तरह से चीनी छोड़ देना सही है? जानिए इसका सेहत पर असर

#3

कृत्रिम चीनी के नुकसान

कृत्रिम चीनी का अधिक सेवन करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय की बीमारी आदि। तैयार खाद्य पदार्थों में मिलाई जाने वाली कृत्रिम चीनी में कोई पोषण नहीं होता और यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा और दांतों पर भी बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए, कृत्रिम चीनी का सेवन कम से कम करना चाहिए और प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली चीनी को प्राथमिकता देनी चाहिए।