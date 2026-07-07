क्या आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है कम्युनिकेशन गैप? जानिए 5 संकेत

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साथ में समय बिताने में मुश्किल होना

अगर आप दोनों के पास एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है तो यह भी कम्युनिकेशन गैप का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आप दोनों अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं और एक-दूसरे की अहमियत कम होती जा रही है। इस स्थिति में जरूरी है कि आप दोनों समय निकालकर एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएं ताकि आपका रिश्ता मजबूत बना रहे और आपसी समझ बढ़ सके।