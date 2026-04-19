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क्या नारियल का तेल सच में नुकसानदायक होता है? जानिए इसकी सच्चाई
जानिए नारियल तेल पर फैले भ्रम और उनकी सच्चाई

क्या नारियल का तेल सच में नुकसानदायक होता है? जानिए इसकी सच्चाई

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 19, 2026
06:45 pm
क्या है खबर?

नारियल का तेल कई सालों से हमारे घरों में उपयोग में आता रहा है। इसका उपयोग खाना बनाने से लेकर त्वचा और बालों की देखभाल तक कई चीजों में किया जाता है। हालांकि, हाल ही में कुछ शोधों ने यह दावा किया है कि नारियल का तेल सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस लेख में हम इन दावों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में नारियल का तेल नुकसानदायक होता है या नहीं।

#1

कोलेस्ट्रॉल का डर

सबसे बड़ा डर जो लोगों में है, वह यह है कि नारियल का तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। सच यह है कि नारियल का तेल संतृप्त चर्बी से भरपूर होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए हानिकारक हो। कुछ अध्ययनों के अनुसार, संतृप्त चर्बी का सेवन सीमित मात्रा में करना फायदेमंद हो सकता है और यह दिल की सेहत के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होता जितना कि माना जाता है।

#2

वजन बढ़ने की संभावना

कई लोग मानते हैं कि नारियल का तेल इस्तेमाल करने से वजन बढ़ता है। हालांकि, इसका सही उपयोग करने पर ऐसा नहीं होता। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो नारियल का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।

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#3

पाचन तंत्र पर असर

कुछ लोगों का मानना है कि नारियल का तेल पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है, खासकर जब इसे गर्म करके इस्तेमाल किया जाए। हालांकि, अगर आप इसे सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसमें मौजूद फैटी एसिड पाचन क्रिया को सहारा देते हैं और इसे संतुलित रखते हैं। इसलिए नारियल का तेल इस्तेमाल करने से पहले उसकी सही जानकारी होना जरूरी है।

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#4

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

नारियल का तेल त्वचा और बालों की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को निखार देते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि नारियल का तेल पूरी तरह से हानिकारक होता है। नारियल का तेल एक बहुउपयोगी चीज है, जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर कई फायदे मिल सकते हैं। किसी भी चीज की अधिकता नुकसान कर सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें।

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