क्या कैलिस्थेनिक्स वेट ट्रेनिंग के बराबर फायदेमंद है? जानिए इस एक्सरसाइज के फायदे
क्या है खबर?
कैलिस्थेनिक्स एक प्रकार की शारीरिक एक्सरसाइज है, जिसमें शरीर के वजन का उपयोग किया जाता है। यह वेट ट्रेनिंग का एक विकल्प माना जाता है। कैलिस्थेनिक्स में पुश-अप्स, पुल-अप्स, स्क्वाट्स और अन्य शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। वेट ट्रेनिंग में वजन उठाने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या कैलिस्थेनिक्स वेट ट्रेनिंग के बराबर फायदेमंद है या नहीं और दोनों के बीच क्या अंतर है।
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कैलिस्थेनिक्स के फायदे
कैलिस्थेनिक्स शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर की स्थिरता को सुधारता है।
कैलिस्थेनिक्स करने से शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है और यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।
कैलिस्थेनिक्स को कहीं भी किया जा सकता है, जिससे यह एक सुविधाजनक कसरत बन जाती है।
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वेट ट्रेनिंग के लाभ
वेट ट्रेनिंग मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाने में अधिक असरदार मानी जाती है। वजन उठाने से शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं।
इसके अलावा वेट ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है और शरीर की ताकत को बढ़ावा देती है। वजन उठाने वाले उपकरणों का उपयोग करने से कसरत को नियंत्रित करना आसान हो जाता है और प्रगति को मापा जा सकता है।
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दोनों में अंतर
कैलिस्थेनिक्स और वेट ट्रेनिंग, दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं। जहां कैलिस्थेनिक्स शरीर की स्थिरता और लचीलेपन पर अधिक ध्यान देता है, वहीं वेट ट्रेनिंग मांसपेशियों के विकास और ताकत बढ़ाने पर केंद्रित होती है।
दोनों ही कसरत का अपना महत्व है और व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार इनमें से किसी एक को चुना जा सकता है। अगर आप मांसपेशियों का विकास चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग बेहतर विकल्प हो सकती है।
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कैलिस्थेनिक्स और वेट ट्रेनिंग का संयोजन
अगर आप दोनों ही कसरत के फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इन्हें मिलाकर अपना सकते हैं। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि शरीर की स्थिरता भी बेहतर होगी।
उदाहरण के लिए, आप हफ्ते में कुछ दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और बाकी दिन कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों ही कसरत के फायदों का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।