क्या कैलिस्थेनिक्स वेट ट्रेनिंग के बराबर फायदेमंद है? जानिए इस एक्सरसाइज के फायदे

अगर आप दोनों ही कसरत के फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इन्हें मिलाकर अपना सकते हैं। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि शरीर की स्थिरता भी बेहतर होगी।

उदाहरण के लिए, आप हफ्ते में कुछ दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और बाकी दिन कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों ही कसरत के फायदों का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने फिटनेस लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।