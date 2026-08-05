एक्सरसाइज से पहले काली कॉफी पीना

क्या एक्सरसाइज से पहले काली कॉफी पीना वाकई अच्छा है? जानिए इसका सेहत पर असर

लेखन सयाली 01:06 pm Aug 05, 202601:06 pm

क्या है खबर?

कई लोग काली कॉफी को एक्सरसाइज से पहले पीने के लिए सही पेय मानते हैं। उनका मानना है कि काली कॉफी पीने से एक्सरसाइज करने में अधिक ऊर्जा मिलती है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, क्या यह सच में सही है? इस लेख में हम काली कॉफी के सेवन से जुड़ी सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या यह वाकई एक्सरसाइज से पहले पीने के लिए फायदेमंद है या नहीं।