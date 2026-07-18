क्या अल्कलाइन पानी सेहत के लिए होता है फायदेमंद? जानिए इसका प्रभाव
क्या है खबर?
पानी हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। हम रोजाना कई तरह का पानी पीते हैं, जिसमें मिनरल, RO, डिस्टिल्ड और अल्कलाइन पानी शामिल हैं। अल्कलाइन पानी का pH स्तर सामान्य पानी की तुलना में अधिक होता है। यह माना जाता है कि यह शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई अल्कलाइन पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं।
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अल्कलाइन पानी क्या है?
अल्कलाइन पानी वह पानी होता है, जिसका pH स्तर 7 से ऊपर होता है। इसे बनाने के लिए पानी में बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज मिलाए जाते हैं।
इसका उद्देश्य शरीर की अम्लीयता को कम करना और इसे अधिक क्षारीय बनाना होता है। कई लोग मानते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
हालांकि, इसके प्रभावों पर अभी भी शोध जारी हैं।
#2
पाचन तंत्र पर प्रभाव
अल्कलाइन पानी पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह माना जाता है कि यह पेट की एसिडिटी को कम करता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।
कुछ अध्ययनों के अनुसार, अल्कलाइन पानी पीने से पेट की एसिडिटी कम होती है, जिससे गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।
हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और सभी लोगों पर इसका समान असर नहीं होता।
#3
हाइड्रेशन में मददगार
अल्कलाइन पानी शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मददगार माना जाता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और थकान मिटाने में मदद करता है।
इसके अलावा यह मांसपेशियों की सूजन को भी कम कर सकता है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है।
कुछ लोग मानते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से उन्हें अधिक ऊर्जा मिलती है और वे तरोताजा महसूस करते हैं।
#4
एंटीऑक्सीडेंट गुण
अल्कलाइन पानी में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को हटाने में मदद करते हैं। ये तत्व शरीर में तनाव उत्पन्न करते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है।
ये गुण इन तत्वों को निष्क्रिय करके इन समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। हालांकि, इस बात पर अभी भी विवाद जारी हैं कि क्या अल्कलाइन पानी वास्तव में इन गुणों को प्रदान करता है या नहीं।