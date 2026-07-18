क्या अल्कलाइन पानी सेहत के लिए होता है फायदेमंद? जानिए इसका प्रभाव

अल्कलाइन पानी वह पानी होता है, जिसका pH स्तर 7 से ऊपर होता है। इसे बनाने के लिए पानी में बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज मिलाए जाते हैं।

इसका उद्देश्य शरीर की अम्लीयता को कम करना और इसे अधिक क्षारीय बनाना होता है। कई लोग मानते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

हालांकि, इसके प्रभावों पर अभी भी शोध जारी हैं।