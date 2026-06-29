5 सामग्रियों से बनने वाले विदेशी व्यंजन

5 से भी कम सामग्रियों में बन जाते हैं ये विदेशी पकवान, स्वाद में हैं लाजवाब

लेखन सयाली 05:28 pm Jun 29, 202605:28 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की बात करें तो इनमें कई ऐसे पकवान हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। खासकर, शाकाहारी व्यंजन, जिनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी तत्व होते हैं। इसके अलावा इनमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। आइए आज हम आपको 5 से भी कम सामग्रियों से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से 10 से 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है।