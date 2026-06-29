5 से भी कम सामग्रियों में बन जाते हैं ये विदेशी पकवान, स्वाद में हैं लाजवाब
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की बात करें तो इनमें कई ऐसे पकवान हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। खासकर, शाकाहारी व्यंजन, जिनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी तत्व होते हैं। इसके अलावा इनमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। आइए आज हम आपको 5 से भी कम सामग्रियों से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से 10 से 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है।
#1
जर्मन पोटैटो सलाद
सबसे पहले आलू को उबालें और ठंडा होने दें। अब एक कटोरे में कटा हुआ प्याज, डिल और अचार डालें। इसमें उबले हुए आलू भी डालें, फिर इसमें मेयोनीज, सिरका, नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में डालकर ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर परोसें। इस सलाद का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#2
ग्रीक चावल का पुलाव
इस व्यंजन को बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में डालकर उबाल लें। इसके बाद एक कटोरे में उबले हुए चावल, कटा हुआ टमाटर, खीरा, प्याज और काले जैतून डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा जैतून का तेल, नींबू का रस और ओरिगैनो मिला दें, फिर इस मिश्रण को एक प्लेट में डालें और इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह पुलाव स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है, जो सभी को पसंद आता है।
#3
रैप्सबर्गर
सबसे पहले आलू को उबाल लें और ठंडा होने दें। अब एक कटोरे में उबले आलू को मैश करके उसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाएं, फिर इस मिश्रण को रोटी पर फैलाएं। इसके बाद रोटी पर कटी हुई सब्जियों को रखें और ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालें। अब रोटी को रोल करके इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह रैप्सबर्गर स्वाद में अनोखा और बनाने में आसान है।
#4
इटालियन चावल का पुलाव
सबसे पहले चावल को पानी में उबाल लें। अब एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कली डालें, फिर इसमें उबले हुए चावल डालें। इसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, ककड़ी और काली मिर्च मिलाएं। अंत में इसमें थोड़ा-सा सिरका मिलाकर इस व्यंजन को गर्मा-गर्म परोसें। यह पुलाव आपके खाने के अनुभव को खास बना देगा।