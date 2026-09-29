लंच बॉक्स के लिए बनाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, चखते ही दिल हो जाएगा खुश

इटालियन पास्ता सलाद एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से अपने लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मैकरोनी पास्ता, कटी हुई सब्जियां (जैसे खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च), जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी।

पहले पास्ता को उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके कटी हुई सब्जियों के साथ मिलाएं। इसके बाद जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं।

आपका इटालियन पास्ता सलाद तैयार है।