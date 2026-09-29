लंच बॉक्स के लिए बनाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, चखते ही दिल हो जाएगा खुश
क्या है खबर?
लंच बॉक्स में क्या पैक करें, यह एक अहम सवाल है। अगर आप शाकाहारी हैं और अलग-अलग देशों के व्यंजनों को आजमाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी लंच बॉक्स व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं। इन व्यंजनों को तैयार करना भी आसान है और ये आपके लंच टाइम को खास बना देंगे।
#1
इटालियन पास्ता सलाद
इटालियन पास्ता सलाद एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप आसानी से अपने लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मैकरोनी पास्ता, कटी हुई सब्जियां (जैसे खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च), जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी।
पहले पास्ता को उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके कटी हुई सब्जियों के साथ मिलाएं। इसके बाद जैतून का तेल, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं।
आपका इटालियन पास्ता सलाद तैयार है।
#2
मैक्सिकन क्विनोआ बाउल
मैक्सिकन क्विनोआ बाउल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने लंच बॉक्स में रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको क्विनोआ, बीन्स, मकई, कटी हुई सब्जियां (जैसे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च), नींबू, नमक और काली मिर्च की जरूरत होगी।
क्विनोआ को उबाल लें, फिर इसमें बीन्स और मकई मिलाएं। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में नींबू, नमक और काली मिर्च डालकर आपका मैक्सिकन क्विनोआ बाउल तैयार हो जाएगा।
#3
थाई ग्रीन करी सब्जियां
थाई ग्रीन करी सब्जियां एक मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से अपने लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको नारियल का दूध, थाई करी पेस्ट, कटी हुई सब्जियां (जैसे ब्रोकली, गाजर और शिमला मिर्च), पनीर और सोया सॉस की जरूरत होगी।
सबसे पहले नारियल के दूध में थाई करी पेस्ट मिलाएं, फिर इसमें सारी सब्जियां डालकर पकाएं। अंत में पनीर और सोया सॉस डालकर थाई ग्रीन करी तैयार हो जाएगी।
#4
सलाद
सलाद सबसे आसानी से बनने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन है। इसे लंच बॉक्स में रखना सही निर्णय होगा, क्योंकि यह पेट भरा रखेगा और ताकत भी देगा।
इसके लिए प्याज, टमाटर, खीरा, लेटस, केल, ब्रोकली, कॉर्न और गाजर जैसी सब्जियां काट लें। इनमें काली मिर्च, नमक, जैतून का तेल, सीजनिंग, मेयोनीज या क्रीम और अपनी पसंद के सॉस डालकर पैक कर लें।
ऊपर से आप सेहतमंद बीज भी छिड़क सकते हैं।
#5
स्पेनिश गाजपाचो
स्पेनिश गाजपाचो एक ठंडा सूप है, जिसे गर्मियों में पीना बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और जैतून का तेल चाहिए।
सभी सब्जियों को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को फ्रिज में ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसमें नमक और काली मिर्च डालकर परोसें। इन सभी व्यंजनों को तैयार करना आसान है और ये आपके लंच टाइम को खास बना देंगे।