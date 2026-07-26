मशहूर हस्तियों के नाम पर रखा गया है इन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का नाम
क्या है खबर?
अक्सर व्यंजनों के नाम उनकी मुख्य सामग्री, स्वाद, बनावट या उत्पत्ति के आधार पर रखे जाते हैं। हालांकि, कुछ व्यंजनों के नाम उन मशहूर हस्तियों के नाम पर रखे जाते हैं, जिनके साथ ये व्यंजन जुड़े होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनके नाम किसी मशहूर हस्ती के नाम पर रखे गए हैं और ये व्यंजन उनके साथ जुड़े हुए हैं।
#1
पिज्जा मार्गेरिटा
पिज्जा मार्गेरिटा एक लोकप्रिय इटैलियन व्यंजन है, जिसके नामकरण की कहानी इटली की रानी मार्गरेट से जुड़ी है।
कहा जाता है कि रानी मार्गरेट ने 1889 में नेपल्स के एक पिज्जा स्टोर का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने टमाटर, मोजेरेला और तुलसी के पत्तों से बने पिज्जा का स्वाद लिया था।
इस पिज्जा में इटली के झंडे के रंग थे, जो रानी के पसंदीदा थे। तब से इस पिज्जा के नाम के साथ मार्गरेट का नाम जुड़ गया।
#2
डॉ पेपर
डॉ पेपर एक लोकप्रिय सोडा है, जिसका नाम एक डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। दरअसल, 1885 में एक फार्मासिस्ट ने एक पेय पदार्थ तैयार किया था, जिसमें कोला, रूट बियर, अदरक और अन्य मसाले शामिल थे।
यह पेय इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे एक नाम की जरूरत थी। तब इस पेय का नाम डॉ. पेपर रखा गया, जो उस समय के एक डॉक्टर के नाम पर रखा गया था।
#3
डॉ ओटकर
डॉ ओटकर एक जर्मन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी है, जो अपने बेकिंग मिक्स के लिए बहुत मशहूर है।
इसका नाम कंपनी के संस्थापक डॉक्टर ओटकर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने 1891 में एक पेस्ट्री व्यवसाय शुरू किया था, जो बहुत सफल हुआ और बाद में कंपनी को जर्मनी में सबसे बड़ा बेकिंग मिक्स निर्माता बना दिया।
आज भी उनके नाम पर कंपनी का नाम रखा गया है।
#4
हेनरी फोर्ड
हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक मशहूर उद्योगपति थे, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी। उनके नाम पर फोर्ड फूड कंपनी भी है, जो फोर्ड मोटर कंपनी के कर्मचारियों के लिए भोजन प्रदान करती है।
यह कंपनी कर्मचारियों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इस कंपनी के कई उत्पादों का नाम भी मशहूर हस्तियों के नाम पर रखा गया है।
इन खाद्य पदार्थों का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।