मशहूर हस्तियों के नाम पर रखा गया है इन अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का नाम

पिज्जा मार्गेरिटा एक लोकप्रिय इटैलियन व्यंजन है, जिसके नामकरण की कहानी इटली की रानी मार्गरेट से जुड़ी है।

कहा जाता है कि रानी मार्गरेट ने 1889 में नेपल्स के एक पिज्जा स्टोर का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने टमाटर, मोजेरेला और तुलसी के पत्तों से बने पिज्जा का स्वाद लिया था।

इस पिज्जा में इटली के झंडे के रंग थे, जो रानी के पसंदीदा थे। तब से इस पिज्जा के नाम के साथ मार्गरेट का नाम जुड़ गया।