कमक्वाट से बनाकर खाएं ये अंतरराष्ट्रीय मिठाइयां, स्वाद भूल पाना होगा नामुमकिन
क्या है खबर?
कमक्वाट एक खट्टा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे सलाद या जूस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट अंतरराष्ट्रीय मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? आइए आज हम आपको कमक्वाट से बनने वाली कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर के मेहमानों को खुश कर देंगी। ये सभी विदेशी मिठाइयां हैं, जिनका स्वाद बेहतरीन होता है।
#1
कमक्वाट पाई
कमक्वाट पाई एक बेहतरीन विकल्प है, अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले पाई का आधार तैयार करें, फिर उसमें कमक्वाट का गूदा, चीनी, दही और वनीला एसेंस मिलाकर पकाएं। इस मिश्रण को पहले से तैयार किए गए पाई के आधार पर डालकर ओवन में पकाएं, जब तक कि यह जम न जाए। ठंडा करके परोसें। इसके ऊपर कमक्वाट वाला मरैंग या क्रीम बनाकर भी डालें।
#2
कमक्वाट मूस
कमक्वाट मूस एक हल्की-फुल्की और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कमक्वाट का गूदा, चीनी और फेंटी हुई क्रीम मिलाकर फ्रीजर में जमने के लिए रखें। जब यह अच्छी तरह से जम जाए तो इसे फ्रिज से निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। इस मूस को आप खास मौकों पर भी बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और स्वाद में भी लाजवाब होती है।
#3
कमक्वाट आइसक्रीम
गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो घर पर ही कमक्वाट आइसक्रीम बनाएं। इसके लिए सबसे पहले दूध, चीनी और कमक्वाट का गूदा मिलाकर उबालें, फिर इसमें क्रीम डालकर ठंडा होने दें। अब इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने दें। जब यह अच्छी तरह जम जाए तो इसे निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।
#4
कमक्वाट जैम
जैम बनाना आसान होता है और यह लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कमक्वाट फल को धोकर काट लें। फिर उसमें चीनी और नींबू का रस मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। ठंडा होने पर कांच की बोतलों में भरकर फ्रिज में रखें, ताकि यह लंबे समय तक ताजा रहे। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है, इसलिए आप इन्हें अपने घर पर आजमा सकते हैं।