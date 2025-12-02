दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली के बारे में जानिए 5 हैरान कर देने वाली बातें

दुनिया में ऐसे कई जीव-जंतु हैं, जो अपनी अनोखी विशेषताओं और रहस्यमयी जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है कोमोडो ड्रैगन, जिसे 'कोमोडो वाइपर' भी कहा जाता है। यह विशालकाय छिपकली अपने अनोखे आकार, जीवनशैली और शिकार करने के तरीके के कारण दुनियाभर में मशहूर है। आइए आज हम आपको कोमोडो ड्रैगन से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे।

#1 3 मीटर तक लंबाई में होते हैं कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है और उनका वजन 90 किलो तक हो सकता है। यह उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लिजार्ड में से एक बनाता है। उनके विशाल आकार और भारी वजन के कारण वे अपने प्राकृतिक घर में एक प्रमुख शिकारी होते हैं। उनकी लंबाई और वजन उन्हें अन्य जानवरों के मुकाबले अधिक ताकतवर बनाते हैं, जिससे वे आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं।

#2 बहुत ही जहरीले होते हैं कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन बहुत जहरीले होते हैं। इनके मुंह की लार में कई प्रकार के खतरनाक तत्व होते हैं, जो इनके दांतों से निकलकर इनके शिकार को प्रभावित करते हैं। ये तत्व शिकार के शरीर में पहुंचकर उसे कमजोर कर देते हैं। इससे कोमोडो ड्रैगन आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। यह जहरीला तत्व उनके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से निगल सकते हैं।

Advertisement

#3 बहुत दूर तक सुंगध को पहचान सकते हैं कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन की गंध पहचानने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये अपने नथुनों से हवा को सूंघते हुए दूर से ही भोजन या शिकार की सुगंध पहचान सकते हैं। इससे इन्हें अपने शिकार का पता लगाने में काफी मदद मिलती है। इनकी गंध पहचानने की क्षमता इन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। ये अपने नथुनों से हवा को सूंघते हुए कई मीटर दूर तक की सुगंध पहचान सकते हैं, जिससे इनका शिकार ढूंढना आसान हो जाता है।

Advertisement

#4 गर्म खून वाले होते हैं कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन गर्म खून वाले जीव होते हैं, जिनका शरीर अपनी गर्मी खुद उत्पन्न करता है। ये अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं। यह तरीका इन्हें अपने शरीर की तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। इनकी गर्म खून प्रणाली इन्हें ठंडे वातावरण में भी सक्रिय रहने की अनुमति देती है, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं।