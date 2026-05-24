पुराने बर्तनों को फेंकने के बजाय उनसे इन तरीकों से सजाएं घर, कोना-कोना लगेगा सुंदर

अक्सर जब हमारे पुराने बर्तन टूट जाते हैं या उनकी चमक फीकी पड़ जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं पुराने बर्तनों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं? पुराने बर्तन न केवल आपके घर की सजावट को खास बना सकते हैं, बल्कि उन्हें देखकर आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। आप इन बर्तनों से ये सजावटी सामान बना सकते हैं।

#1 फूलदान बनाएं पुराने बर्तनों से फूलदान बनाना एक शानदार तरीका है। आप चम्मच, कांटे या प्लेट का इस्तेमाल करके सुंदर फूलदान बना सकते हैं। बस इन्हें थोड़ा-सा मोड़कर दीवार पर टांगें या मेज पर रखें। इससे आपके घर में एक अनोखा लुक आएगा और यह देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा। इसके अलावा आप अलग-अलग आकार और साइज में भी फूलदान बना सकते हैं, जिससे आपके घर की सजावट में और भी चार चांद लग जाएंगे।

#2 दीवार घड़ी बनाएं आप अपने पुराने बर्तनों से एक आकर्षक दीवार घड़ी भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ी प्लेट लें और उसमें घड़ी का मशीनी हिस्सा लगाएं। फिर कांटे लगाकर इसे अपनी पसंद के अनुसार सजाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ रंग भी भर सकते हैं या फिर किसी डिजाइनर पेपर से ढक सकते हैं। इस तरह से आपका पुराना बर्तन एक नई पहचान पा सकेगा और आपके घर की सजावट में चार चांद लग जाएंगे।

Advertisement

#3 फोटो फ्रेम बनाएं फोटो फ्रेम बनाना अपने पुराने बर्तनों को नया रूप देने का एक आसान और मजेदार तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी का फ्रेम लें और उसमें कांटे लगाएं, जैसे कि वे फूलों की तरह दिखें। इसके बाद इसमें अपनी पसंदीदा तस्वीरें लगाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ और सजावट भी कर सकते हैं, जैसे कि रंग-बिरंगे पत्थर या रिबन बांधकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। आप चम्मच से भी फोटो फ्रेम बना सकते हैं।

Advertisement