धनिया की डंडियों को फेंकने के बजाय इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
अधिकांश लोग धनिया की डंडी को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। धनिया की डंडियां जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इन्हें कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। आइए आज हम आपको धनिया की डंडियों का उपयोग करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिससे आप अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
सूप में डालें
धनिया की डंडियां सूप में डालने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। जब आप सूप बना रहे हों तो इसमें थोड़ी-सी धनिया की डंडी डालें। इससे सूप का स्वाद और भी खास हो जाएगा। धनिया की डंडी में मौजूद पोषक तत्व आपके सूप को और भी सेहतमंद बना देंगे। इसके अलावा यह सूप को एक नया और अनोखा स्वाद भी देगी, जिससे आप हर बार इसे पीने का मजा लेंगे।
#2
चटनी बनाएं
धनिया की डंडियों से भी चटनी बनाई जा सकती है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देगी। इसके लिए धनिया की डंडी को हरी मिर्च, लहसुन और नमक के साथ पीसकर चटनी तैयार करें। यह चटनी पराठे या समोसे के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके अलावा आप इसे चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यह चटनी आपके खाने को एक नया और अनोखा स्वाद देगी, जिससे आपका हर भोजन खास बन जाएगा।
#3
सब्जी में डालें
सब्जी बनाते समय अगर उसमें थोड़ी-सी धनिया की डंडी डाल दी जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इससे सब्जी में एक खास तरह का स्वाद आता है, जो इसे और भी लाजवाब बना देता है। धनिया की डंडी में मौजूद पोषक तत्व आपकी सब्जी को और भी सेहतमंद बना देते हैं। इसके अलावा यह सब्जी को एक नया और अनोखा स्वाद भी देता है, जिससे हर निवाला खास बन जाता है।
#4
सलाद में करें शामिल
सलाद में अगर धनिया की डंडी शामिल की जाए तो इसका स्वाद बढ़ जाता है और यह अधिक पौष्टिक बनता है। धनिया की डंडी को बारीक काटकर सलाद में मिलाएं, जिससे इसका रंग और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएंगे। इससे न केवल सलाद देखने में आकर्षक लगेगा, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर होगा। धनिया की डंडी में मौजूद पोषक तत्व आपके सलाद को और भी सेहतमंद बना देंगे, जिससे हर निवाला खास बन जाएगा।
#5
स्टोर करें
अगर आप धनिया की डंडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे फ्रीजर में रख सकते हैं। इससे वह खराब नहीं होगी और आप जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप धनिया की डंडी का सही उपयोग करके अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं और इसे फेंकने के बजाय नए-नए तरीके से इसका आनंद ले सकते हैं।