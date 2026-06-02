खाना पकाने के तेल को फेंकने के बजाय इन तरीकों से दोबारा करें इस्तेमाल, होगी बचत

आमतौर पर लोग खाना पकाने के तेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल आप अपने घर के पौधों के लिए खाद के रूप में कर सकते हैं या इसे अपने बालों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि खाना पकाने के तेल का दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

#1 रसोई के सिंक को साफ करने का बेहतरीन तरीका अगर आप रसोई के सिंक को साफ करने के लिए कई महंगे सफाई उत्पादों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उससे बदबू नहीं जा रही है तो खाना पकाने वाले तेल को उसमें डालकर छोड़ दें। इसके बाद गर्म पानी को सिंक में डालें। ऐसा करने से न केवल सिंक की गंदगी साफ हो जाएगी, बल्कि इससे बदबू भी दूर हो जाएगी। इस तरह आप बिना किसी महंगे उत्पाद के सिंक को साफ कर सकते हैं।

#2 पौधों के लिए खाद बनाएं खाना पकाने वाले तेल का इस्तेमाल पौधों के लिए खाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा-सा तेल लेकर उसमें पानी मिलाएं और इसे अपने पौधों की मिट्टी में डालें। यह खाद पौधों को पोषण देती है और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे पौधों की वृद्धि भी बेहतर होती है और वे हरे-भरे रहते हैं। इस तरह आप अपने पौधों को प्राकृतिक खाद दे सकते हैं।

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#3 फर्नीचर की पॉलिश करने का है अच्छा तरीका अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है तो आप खाना पकाने वाले तेल का इस्तेमाल उसकी पॉलिश करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा तेल लगाकर फर्नीचर की सतह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे फर्नीचर की चमक बढ़ती है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। इसके अलावा यह तेल लकड़ी को नमी प्रदान करता है, जिससे वह सूखती नहीं है और हमेशा नई जैसी दिखती है।

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