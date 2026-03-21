गर्मी में प्यास बुझाने के लिए सोडा की जगह पिएं ये 5 ताजगी देने वाले पेय

सोडा का सेवन करना भले ही आपको पसंद हो, लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें मौजूद ज्यादा शक्कर और अप्राकृतिक फ्लेवर सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताएंगे, जो सोडा की तरह ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इन पेय को बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और ये आपके दिन को तरोताजा कर सकते हैं।

#1 नींबू पानी नींबू पानी एक सरल और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए आपको बस एक नींबू निचोड़ना है और उसका रस एक गिलास पानी में मिलाना है। आप इसमें थोड़ा-सा शहद या गुड़ डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नींबू पानी विटामिन-C से भरपूर होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और पाचन को बेहतर रखता है। यह पेय गर्मियों में आपको तरोताजा भी रखता है।

#2 नारियल पानी नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए बस ताजे नारियल का पानी निकालकर एक गिलास में भर लें और ठंडा-ठंडा पिएं। इसमें कोई अप्राकृतिक मिलावट नहीं होती, जिससे यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। नारियल पानी पीने से न सिर्फ प्यास बुझती है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जा भी देता है और थकान दूर करता है।

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#3 फलों का रस फलों का रस न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। आप संतरा, सेब, अनार या किसी भी मौसमी फल का रस बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए फलों को धोकर काट लें और जूसर में डालकर रस निकाल लें। इसमें कोई भी अप्राकृतिक शक्कर या संरक्षक नहीं होते, जिससे यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है। फलों का रस पीने से शरीर को विटामिन और मिनरल मिलते हैं, जो प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं।

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#4 छाछ छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो दही से बनता है। इसे बनाने के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट लें और उसमें पानी मिलाएं। अब नमक, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डालकर मिलाएं। यह पेय पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर को ठंडक देता है। छाछ में लाभकारी जीवाणु होते हैं, जो आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कोई अप्राकृतिक फ्लेवर या संरक्षक नहीं होते।