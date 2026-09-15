पैकेज्ड स्नैक्स की जगह घर पर बनाकर खाएं ये 5 सेहतमंद स्नैक्स
क्या है खबर?
ज्यादातर लोग शाम के समय चाय के साथ कुछ न कुछ स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय बाजार में पैकेज्ड स्नैक्स की भरमार है। इनमें मौजूद अनावश्यक कैलोरी और नमक का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि, अगर आप चाहें तो पैकेज्ड स्नैक्स की बजाय घर में कुछ सेहतमंद स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे आसान और सेहतमंद स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं।
#1
भुने चने
भुने चने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये स्नैक्स के रूप में खाने के लिए एक अच्छा विकल्प हैं।
इन्हें घर पर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें भुने चने डालें और उन्हें भूनें।
जब ये अच्छे से भून जाएं तो इन्हें एक कटोरे में निकालकर इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च मिलाकर खाएं। यह एक सरल और पौष्टिक विकल्प है।
#2
पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न फाइबर का अच्छा स्त्रोत है और इसे घर पर बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इसमें आवश्यकतानुसार पॉपकॉर्न डालकर इसे ढक दें। अब पैन को बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि अनाज फटे बिना ही तेल में न लगे।
इसके बाद जब पॉपकॉर्न फटने बंद हो जाएं तो गैस बंद करके इसे एक कटोरे में निकालें। यह एक आसान और स्वादिष्ट विकल्प है।
#3
मूंगफली
मूंगफली प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। स्नैक्स के तौर पर इसे खाने के लिए आप इसे भूनकर खा सकते हैं।
हालांकि, भुनी मूंगफली के साथ कुछ मसाले मिलाकर इसका स्वाद और भी अच्छा किया जा सकता है।
इसके लिए भुनी मूंगफलियों को एक कटोरे में डालकर उसमें थोड़ा-सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाएं। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है।
#4
चना चाट
चना चाट भी एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे घर पर बनाना आसान है।
इसके लिए एक कटोरे में उबले हुए काले चने, बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिये की पत्तियां और नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं।
स्वाद के लिए इसमें थोड़ी सेव भी मिलाएं। यह एक ताजगी भरा और पौष्टिक विकल्प है।
#5
खजूर और बादाम की चाट
खजूर और बादाम की चाट भी एक बेहतरीन सेहतमंद स्नैक है।
इसके लिए पहले खजूर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर बादाम को छोटे टुकड़ों में काटें। अब एक कटोरे में खजूर और बादाम के टुकड़ों के साथ अनार के दाने डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिये की पत्तियां डालें।
अंत में इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। यह एक स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाला विकल्प है।