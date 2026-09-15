पैकेज्ड स्नैक्स की जगह घर पर बनाकर खाएं ये 5 सेहतमंद स्नैक्स

पॉपकॉर्न फाइबर का अच्छा स्त्रोत है और इसे घर पर बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इसमें आवश्यकतानुसार पॉपकॉर्न डालकर इसे ढक दें। अब पैन को बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि अनाज फटे बिना ही तेल में न लगे।

इसके बाद जब पॉपकॉर्न फटने बंद हो जाएं तो गैस बंद करके इसे एक कटोरे में निकालें। यह एक आसान और स्वादिष्ट विकल्प है।