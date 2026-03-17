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हर वक्त कैलोरी गिनने के बजाय अपनाएं संतुलित डाइट, ऐसा रखें अपना खान-पान
कैलोरी गिनने के बजाय संतुलित डाइट

हर वक्त कैलोरी गिनने के बजाय अपनाएं संतुलित डाइट, ऐसा रखें अपना खान-पान

लेखन सयाली
Mar 17, 2026
01:10 pm
क्या है खबर?

संतुलित डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि संतुलित डाइट लेते समय कैलोरी गिनना बहुत जरूरी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बिना कैलोरी गिने भी आप एक संतुलित खान-पान अपना सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना कैलोरी गिनें अपनी थाली को संतुलित बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

#1

रंग-बिरंगी सब्जियों का करें चयन

आपकी थाली में जितनी ज्यादा रंग-बिरंगी सब्जियां होंगी, उतने ही ज्यादा पोषक तत्व आप प्राप्त कर पाएंगे। अलग-अलग रंग की सब्जियां अलग-अलग विटामिन और खनिज से भरपूर होती हैं। पालक, मेथी और ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियां विटामिन-K और फाइबर से भरपूर होती हैं। वहीं, गाजर और टमाटर जैसी लाल और नारंगी सब्जियां विटामिन-A और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। इसलिए, अपनी थाली में विभिन्न रंगों की सब्जियों को शामिल करें, ताकि आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।

#2

अनाज का सही चयन करें

अनाज हमारी थाली का अहम हिस्सा होते हैं। चावल, रोटी या फिर दलिया जैसे अनाज का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे साबुत हों। सफेद चावल के बजाय भूरे चावल चुनें और मैदा के बजाय साबुत अनाज वाली रोटी खाएं। साबुत अनाज में फाइबर अधिक होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज में विटामिन और खनिज भी अधिक मात्रा में होते हैं।

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#3

प्रोटीन का सही स्रोत चुनें

प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन के लिए दालें, फली, अंकुरित अनाज, सोया उत्पाद, पनीर और दही आदि अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हें अपनी थाली में शामिल करें, ताकि आपको पर्याप्त प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. बल्कि यह शरीर की कोशिकाओं को भी ठीक करता है। इसके अलावा यह लंबे समय तक आपको तृप्त रखता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं।

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#4

वसा का सही चयन करें

वसा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सभी वसा हानिकारक नहीं होतीं। ओमेगा-3 जैसी स्वस्थ वसा हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। अखरोट, बादाम और जैतून का तेल जैसे स्रोतों से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वस्थ वसा दिल की बीमारियों से बचाती हैं, दिमाग को स्वस्थ रखती हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करती हैं। अपनी थाली में इनका चयन जरूर करें, ताकि आपका आहार संतुलित बना रहे।

#5

पानी पीना न भूलें

पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें। पानी पीने से भूख कम लगती है, जिससे हम अनावश्यक कैलोरी लेने से बच सकते हैं। इसके अलावा पानी पीने से त्वचा भी साफ रहती है और पाचन क्रिया भी बेहतर रहती है।

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