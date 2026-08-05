कारमेल पॉपकॉर्न की बजाय गुड़ पॉपकॉर्न खाएं, जानें इसके फायदे

पॉपकॉर्न अपने आप में एक फाइबर से भरपूर स्नैक होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, लेकिन जब हम कारमेल पॉपकॉर्न की बात करते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में तेल और चीनी मिलाई जाती है।

इसके विपरीत गुड़ पॉपकॉर्न में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।