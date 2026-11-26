पैकेज्ड स्नैक्स खरीदने की बजाय घर पर बनाएं ये 5 स्नैक्स
क्या है खबर?
अधिकतर लोग पैकेज्ड स्नैक्स खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि, इनमें मौजूद कृत्रिम स्वाद और शक्कर सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में क्यों न पैकेज्ड स्नैक्स की बजाय घर पर कुछ सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाया जाए? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और जल्दी बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर में 5 मिनट से भी कम समय में तैयार हो सकते हैं।
#1
पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न एक बेहतरीन सेहतमंद स्नैक हैं।
इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें मक्के के दाने डालकर ढक दें। जब तक सारे दाने फट न जाएं, तब तक इसे पकाते रहें।
इसके बाद मक्के के दानों को एक कटोरे में निकालें और ऊपर से नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इसमें थोड़ा मक्खन भी डाल सकते हैं।
यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि फाइबर से भरपूर भी है, जो पाचन को सुधारता है।
#2
भुने चने
भुने चने का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें भुने चने डालकर भूनें। जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं, तब तक भूनते रहें।
इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह स्नैक्स फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है।
#3
खाखरा
खाखरा गुजरात का एक प्रसिद्ध स्नैक है, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है।
इसके लिए गेहूं के आटे में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तिल मिलाकर गूंथा हुआ आटा तैयार करें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर हल्का तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। खाखरे को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है।
यह स्नैक लंबे समय तक ताजा रहता है और इसे कभी भी खाया जा सकता है।
#4
मूंगफली
मूंगफली भी एक अच्छा सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें तवे पर भूनें। जब तक वे कुरकुरी न हो जाएं, तब तक भूनते रहें। इसके बाद इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ऊर्जा प्रदान करती है।
#5
दही वाला आलू
दही वाला आलू एक अनोखा स्नैक है, जिसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब इसमें दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से सेव या भूने हुए चने डालकर परोसें। यह स्नैक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।
इन सभी स्नैक्स को बनाना बहुत आसान है और ये आपके सेहत के लिए फायदेमंद हैं।