पॉपकॉर्न एक बेहतरीन सेहतमंद स्नैक हैं।

इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें मक्के के दाने डालकर ढक दें। जब तक सारे दाने फट न जाएं, तब तक इसे पकाते रहें।

इसके बाद मक्के के दानों को एक कटोरे में निकालें और ऊपर से नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इसमें थोड़ा मक्खन भी डाल सकते हैं।

यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि फाइबर से भरपूर भी है, जो पाचन को सुधारता है।