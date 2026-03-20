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इंडक्शन बनाम इलेक्ट्रिक कुकटॉप: खाना पकाने के लिए कौन-सा उपकरण है बेहतर?

इंडक्शन बनाम इलेक्ट्रिक कुकटॉप: खाना पकाने के लिए कौन-सा उपकरण है बेहतर?

लेखन सयाली
Mar 20, 2026
01:46 pm
क्या है खबर?

घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव के अलावा इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब इंडक्शन का चलन ज्यादा है, क्योंकि यह बिजली पर काम करता है और गैस की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप में क्या अंतर है और इनमें से कौन-सा उपकरण भारतीय खान-पान के लिए बेहतर है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं।

इंडक्शन

इंडक्शन क्या है?

इंडक्शन एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, जो चुंबकीय तकनीक का उपयोग करके खाना पकाता है। इसमें एक खास कॉइल होती है, जो बर्तन के नीचे चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जब एक लोहे या स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस क्षेत्र में रखा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे खाना पकता है। यह तरीका तेज और ऊर्जा बचाने वाला है। इंडक्शन पर खाना पकाते समय बर्तन जल्दी गर्म होते हैं और खाना भी जल्दी तैयार होता है।

इलेक्ट्रिक कुकटॉप

क्या होता है इलेक्ट्रिक कुकटॉप?

इलेक्ट्रिक कुकटॉप एक प्रकार का कुकटॉप है, जो हीटिंग तत्वों का उपयोग करके खाना पकाता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो बिजली से चलते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक कुकटॉप पर खाना पकाते समय गर्मी सीधे बर्तन तक पहुंचती है, जिससे खाना पकाने में समय लगता है। यह तरीका गैस की तुलना में अधिक ऊर्जा बचाने वाला हो सकता है, लेकिन इसकी गर्मी को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

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अंतर

इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप में क्या है अंतर?

इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप में मुख्य अंतर यह है कि इंडक्शन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, जबकि इलेक्ट्रिक कुकटॉप हीटिंग तत्वों का इस्तेमाल करता है। इंडक्शन पर खाना पकाते समय गर्मी सीधे बर्तन तक पहुंचती है, जिससे खाना जल्दी पकता है। वहीं इलेक्ट्रिक कुकटॉप पर गर्मी धीरे-धीरे बर्तन तक पहुंचती है, जिससे खाना पकाने में समय लगता है। इसके अलावा इंडक्शन अधिक ऊर्जा बचाने वाला होता है और इसे साफ करना भी आसान है।

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चयन

भारतीय रसोई के लिए कौन-सा कुकटॉप बेहतर है?

भारतीय रसोई के लिए इंडक्शन अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह तेजी से खाना पकाने और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। हालांकि, अगर आपके पास भारी बर्तन हैं या आप धीमी गर्मी चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कुकटॉप भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अंत में, आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप कौन-सा कुकटॉप चुनें। गैस खत्म होने पर आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं।

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