दाल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान है रेसिपी

दाल का भारतीय खाने में खास महत्व है। आमतौर पर दाल को दाल-चावल या सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाल से कई स्ट्रीट स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं। ये स्नैक्स न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए दाल से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट और अनोखे स्ट्रीट स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 दाल के पकोड़े दाल के पकोड़े एक बेहतरीन स्नैक हैं, जिन्हें आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मूंग दाल या अरहर दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। अब इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन्हें खट्टी-मीठी चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 दाल की टिक्की दाल की टिक्की एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए मूंग दाल या अरहर दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसमें उबले आलू, बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर आदि मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। अब इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। इन्हें टमाटर की चटनी या दही के साथ परोसें। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

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#3 दाल का चिल्ला दाल का चिल्ला एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए मूंग दाल या अरहर दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाकर पतला घोल तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे खट्टी-मीठी चटनी के साथ परोसें।

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#4 दाल का समोसा दाल का समोसा एक अनोखा स्नैक है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा में थोड़ा नमक मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर उसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें। अब इन लोइयों को बेलकर उनमें दाल की भरावन भरें। इस भरावन में उबले आलू, मसाले और हरी मिर्च आदि मिलाए जाते हैं। अंत में इन समोसों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें।