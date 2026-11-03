माता-पिता न करें ये 5 गलतियां, बच्चों को खिलाने का तरीका होगा बेहतर

बच्चों की खाने की आदत में चीनी का अधिक उपयोग करना भी एक बड़ी गलती है। ज्यादा चीनी खाने से बच्चे का वजन बढ़ सकता है और उन्हें मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा इससे दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। बेहतर होगा कि आप बच्चे को प्राकृतिक मीठे फल जैसे सेब, केला या आम आदि खिलाएं।

अगर आप मिठाई देना चाहते हैं तो घर पर बनी मिठाई दें, जिसमें चीनी की मात्रा कम हो।