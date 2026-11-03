माता-पिता न करें ये 5 गलतियां, बच्चों को खिलाने का तरीका होगा बेहतर
क्या है खबर?
बच्चों को पोषण देना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे हर माता-पिता को बचना चाहिए ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रहें और उनका विकास सही दिशा में हो। इन गलतियों को समझकर आप अपने बच्चे के लिए सही पोषण चुन सकते हैं।
#1
खाने के समय टीवी या मोबाइल का उपयोग करना
बच्चों को खाना खिलाते समय टीवी या मोबाइल का उपयोग करना एक आम गलती है। यह आदत बच्चे को ध्यान भटकने का कारण बन सकती है और खाने के प्रति उनकी रुचि को कम कर सकती है।
इसके अलावा इससे बच्चे का ध्यान नहीं रहता और वे सही मात्रा में खाना नहीं खाते। खाने का समय एक पारिवारिक गतिविधि होनी चाहिए, जिसमें सभी सदस्य शामिल हों और बातचीत करें, जिससे बच्चे को पोषण की अहमियत समझ में आए।
#2
खाने में चीनी का अधिक उपयोग करना
बच्चों की खाने की आदत में चीनी का अधिक उपयोग करना भी एक बड़ी गलती है। ज्यादा चीनी खाने से बच्चे का वजन बढ़ सकता है और उन्हें मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा इससे दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। बेहतर होगा कि आप बच्चे को प्राकृतिक मीठे फल जैसे सेब, केला या आम आदि खिलाएं।
अगर आप मिठाई देना चाहते हैं तो घर पर बनी मिठाई दें, जिसमें चीनी की मात्रा कम हो।
#3
खाने का समय निर्धारित न करना
खाने का समय तय न करना भी एक सामान्य गलती हो सकती है। बच्चों के लिए नियमित समय पर खाना बहुत जरूरी होता है ताकि उनका पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके।
इसके अलावा इससे बच्चे को खाने की आदतें भी अच्छी मिलती हैं और वे समय पर भूख महसूस करते हैं। नियमित समय पर खाना खाने से बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और वे ऊर्जा से भरे रहते हैं।
#4
सब्जियों का सेवन कम करना
बहुत से बच्चे सब्जियों का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे वे जरूरी विटामिन और मिनरल्स से वंचित रह जाते हैं।
सब्जियां बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं।
माता-पिता को चाहिए कि वे सब्जियों को अलग-अलग तरीकों से तैयार करें और उन्हें आकर्षक बनाएं ताकि बच्चे उन्हें खुशी-खुशी खाएं। इसके अलावा आप सब्जियों को सूप या जूस के रूप में भी दे सकते हैं।
#5
खाने को जबरदस्ती खिलाना
अक्सर माता-पिता जल्दी खाना खत्म कराने के चक्कर में बच्चों को जबरदस्ती खिलाने लगते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र खराब हो सकता है और वे बीमार पड़ सकते हैं।
बच्चों को धीरे-धीरे और आराम से खाना खिलाना चाहिए, जिससे वे पूरी तरह से संतुष्ट हो सकें।
इससे उनकी भूख भी सही बनी रहती है और वे स्वस्थ रहते हैं। बच्चों को खाने की आदत सिखाने में धैर्य रखना बहुत जरूरी है।