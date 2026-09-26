भारत के 5 मशहूर व्यंजन, जो पार्टी के लिए बन सकते हैं शानदार ऐपेटाइजर
क्या है खबर?
पार्टी में आमतौर पर लोग समोसा, पकोड़े और चाट जैसे नाश्ते को परोसते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रसोई में ऐसे कई व्यंजन हैं, जो ऐपेटाइजर के रूप में पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं? जी हां, भारतीय रसोई में कई ऐसे स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन हैं, जो पार्टी के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक लोकप्रिय भारतीय ऐपेटाइजर है, जिसे आप किसी भी पार्टी का हिस्सा बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पनीर को दही और मसालों से भिगोकर रखा जाता है, फिर इसे तंदूर या ओवन में पकाया जाता है।
पनीर टिक्का को हरे धनिये की चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।
#2
पापड़ी चाट
पापड़ी चाट एक कुरकुरी और मसालेदार नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले पापड़ियों को तलना होता है, फिर इन्हें दही, आलू, प्याज, टमाटर और चाट मसाला के साथ मिलाया जाता है।
इस चाट को मीठी और खट्टी चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन है और इसे बनाना भी आसान है।
#3
पाव भाजी
पाव भाजी मुंबई की मशहूर गली का खाना है, जो किसी भी पार्टी में चार चांद लगा सकती है।
इसे बनाने के लिए अलग-अलग सब्जियों को उबालकर मैश किया जाता है और उसमें खास मसाले मिलाए जाते हैं।
पाव भाजी को मक्खन लगे पाव के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आ जाता है।
#4
दही वड़ा
दही वड़ा उत्तर भारत का एक पारंपरिक चटपटा व्यंजन है, जिसे किसी भी पार्टी में परोसा जा सकता है। इसे बनाने के लिए उड़द दाल को भिगोकर पीस लिया जाता है।
फिर वड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें तेल में तला जाता है। इन वड़ों को ठंडे दही, इमली की चटनी और भुने मसालों के साथ परोसें।
यह व्यंजन न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहतरीन है और इसे बनाना भी आसान है।
#5
पनीर फ्रैंकी
पनीर फ्रैंकी एक अनोखा नाश्ता है, जिसमें पनीर भरकर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को बारीक काटकर उसमें अलग-अलग मसाले मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को ब्रेड में भरकर ग्रिल किया जाता है।
पनीर फ्रैंकी को हरे धनिये की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।