विदेशी खान-पान से प्रेरित हैं ये भारतीय व्यंजन, एक बार तो जरूर खाएं
क्या है खबर?
भारतीय व्यंजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कई लोकप्रिय भारतीय व्यंजन वास्तव में विदेशी खाद्य परंपराओं से प्रेरित हैं? जी हां, देश के कई व्यंजनों में विदेशी व्यंजनों का अहम योगदान है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो विदेशी व्यंजनों से प्रभावित हैं। इनके बारे में जानकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे।
#1
समोसा
समोसा भारत के लोगों का पसंदीदा स्नैक है, जिसका आनंद चाय के साथ लिया जाता है। सभी को लगता है कि यह देसी पकवान है, लेकिन यह असल में मध्य पूर्वी खान-पान से प्रेरित है।
शुरुआत में 'संबोसा' के नाम से जाना जाने वाला यह स्नैक पुराने व्यापारिक रास्तों से होकर भारत आया था। मध्य पूर्वी देशों में इसमें मांस की फिलिंग होती है, लेकिन भारत आने के बाद इसमें आलू भरना शुरू किया गया।
#2
बिरयानी
बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे भारत में कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है। हालांकि, इसकी शुरुआत ईरानी खाने से हुई थी।
यह ऐसा व्यंजन है, जो अब देशभर में बेहद पसंद किया जाता है और इसे बनाने के लिए कई तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है। बिरयानी की कई किस्में हैं, लेकिन इस व्यंजन का स्वाद और खुशबू आज भी मन को भाने वाला है।
इसे मशहूर करने वाले स्थान लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता हैं।
#3
पाव भाजी
पाव भाजी एक मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो अब भारत के हर कोने में मिलता है। इसका जन्म मुंबई में हुआ था और यह एक संपूर्ण भोजन है।
हालांकि, इसका असली रूप पुर्तगाली खाने से आया था। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने गोवा में इस व्यंजन को पेश किया था।
इसके बाद यह महाराष्ट्र में आया और यहां के लोगों ने इसे अपने तरीके से बनाया। अब यह व्यंजन देशभर में काफी लोकप्रिय है।
#4
जलेबी
जलेबी सभी की पसंदीदा मिठाइयों में से एक है, जो देसी जरूर हैं, लेकिन विदेशी खाने से प्रेरित है। यह भी मध्य पूर्वी देशों से होते हुए भारत पहुंची है।
जलेबी मध्य पूर्वी जलाबिया या जुलाबिया से प्रेरणा लेकर तैयार की गई है। अब यह देश के सभी हिस्सों में मिलती है और इसे दही जैसे खाद्य पदार्थों के साथ पेयर करके इसका आनंद लिया जाता है।
इसकी मिठास वाकई दिल खुश कर देती है।