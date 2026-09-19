विदेशी खान-पान से प्रेरित हैं ये भारतीय व्यंजन, एक बार तो जरूर खाएं

बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे भारत में कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है। हालांकि, इसकी शुरुआत ईरानी खाने से हुई थी।

यह ऐसा व्यंजन है, जो अब देशभर में बेहद पसंद किया जाता है और इसे बनाने के लिए कई तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है। बिरयानी की कई किस्में हैं, लेकिन इस व्यंजन का स्वाद और खुशबू आज भी मन को भाने वाला है।

इसे मशहूर करने वाले स्थान लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता हैं।