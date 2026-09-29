रात को बना लें ये 5 भारतीय नाश्ते की रेसिपी, सुबह नहीं होगी कोई परेशानी

मूंगदाल का चीला वैसे तो झटपट ही बन जाता है, लेकिन काम आसान करने के लिए आप इसकी तैयारी रात को ही करके रख सकते हैं। मूंगदाल को पानी में रात के वक्त ही भिगो दें, ताकि सुबह इसे पीसना आसान हो।

सुबह इसे मिक्सी में डालें और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया और अपनी पसंद के मसालों के साथ पीस लें। बैटर को गर्म तवे पर डालें और दोनों तरफ से सुनेहरा होने तक पका लें।