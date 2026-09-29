रात को बना लें ये 5 भारतीय नाश्ते की रेसिपी, सुबह नहीं होगी कोई परेशानी
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नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना है। यह न केवल हमें ऊर्जा देता है, बल्कि पूरे दिन के लिए हमारे शरीर को सक्रिय रखता है। अगर आप सुबह के समय व्यस्त रहते हैं तो रात को कुछ ऐसे नाश्ते की रेसिपी बना सकते हैं, जिन्हें आप फ्रिज में रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप रात को बनाकर रख सकते हैं।
#1
बेसन का हलवा
बेसन का हलवा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भूनें, फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं।
इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें और फ्रिज में रख दें।
सुबह उठकर इस हलवे को गर्म करके परोसें और इसका आनंद लें।
#2
मूंग दाल का हलवा
मूंग दाल का हलवा भी एक बेहतरीन नाश्ता है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को भून लें और उसे दरदरा पीस लें।
अब घी में इसे भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।
इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें और फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर इस हलवे को गर्म करके परोसें।
#3
ओवरनाइट ओट्स
ओवरनाइट ओट्स एक ऐसा नाश्ता है, जो अब भारतियों के खान-पान का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसे बनाने के लिए एक जार या कटोरे में रात को ही ओट्स और ग्रीक दही मिलाकर फ्रिज में रख दें।
आप इसमें चिया बीज, सब्जा के बीज, अपनी पसंद का कोई भी स्वीटनर और मेवे भी मिला सकते हैं। सुबह उठकर इसे बेरीज और केले आदि जैसे फलों से सजाएं और इसे ठंडा-ठंडा ही खाएं।
#4
मूंगदाल का चीला
मूंगदाल का चीला वैसे तो झटपट ही बन जाता है, लेकिन काम आसान करने के लिए आप इसकी तैयारी रात को ही करके रख सकते हैं। मूंगदाल को पानी में रात के वक्त ही भिगो दें, ताकि सुबह इसे पीसना आसान हो।
सुबह इसे मिक्सी में डालें और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया और अपनी पसंद के मसालों के साथ पीस लें। बैटर को गर्म तवे पर डालें और दोनों तरफ से सुनेहरा होने तक पका लें।
#5
रवा इडली
रवा इडली एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सूजी को दही और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करें।
इसमें एक चुटकी सोडा डालें, ताकि इडली फुल जाएं। अब इस घोल को इडली के सांचे में डालकर भाप में पकाएं।
रात को तैयार करके फ्रिज में रख दें और सुबह उठकर इडली को गर्म करके परोसें। ये सभी व्यंजन आपको सुबह की भागदौड़ से बचाएंगे।