अब भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और उन्होंने साल 2047 तक हर साल 10 करोड़ पर्यटकों का स्वागत करने का लक्ष्य रखा है।

साल 2047 इसलिए चुना गया क्योंकि 2047 में ही भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा।

मैगजीन द्वारा यह सम्मान देने से भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है क्योंकि इससे दुनियाभर का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा।