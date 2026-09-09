हैंडस्टैंड से बढ़ाएं मानसिक ध्यान

हैंडस्टैंड से बढ़ाएं मानसिक ध्यान, जानें इसके फायदे

लेखन अंजली 12:23 pm Sep 09, 202612:23 pm

क्या है खबर?

हैंडस्टैंड एक ऐसा योगासन है, जो न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मन को भी शांत और एकाग्र करता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर का पूरा भार हाथों पर डालकर उल्टा खड़ा होता है। इस प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना और ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है। यह अभ्यास न केवल शरीर को ताकतवर बनाता है, बल्कि दिमाग को भी स्थिरता प्रदान करता है। आइए जानें कि हैंडस्टैंड कैसे आपके मानसिक ध्यान को बेहतर बना सकता है।