चक्रफूल को इन 5 तरीकों से खाने का बनाएं हिस्सा, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
चक्रफूल एक ऐसा मसाला है, जो शाकाहारी व्यंजनों को एक खास स्वाद और सुगंध देता है। इसकी अनोखी खुशबू और जायके के कारण यह कई प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप चक्रफूल को अपनी का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि आपके खाने का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#1
सब्जियों को दें खास स्वाद
चक्रफूल को सब्जियों में डालकर उनका स्वाद बढ़ाया जा सकता है।
जब आप सब्जियां बना रहे हों, तब उन्हें काटकर तेल में डालें और फिर चक्रफूल के टुकड़े डालें। यह मसाला सब्जियों को एक अनोखी खुशबू और स्वाद देगा, खासकर जब आप इसे आलू, गोभी या पालक जैसी सब्जियों के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
यह तरीका आपके रोजमर्रा के खाने को खास बना सकता है।
#2
दाल और चावल में मिलाएं
दाल और चावल के साथ भी चक्रफूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप दाल या चावल बना रहे हों, तब उसमें थोड़े से चक्रफूल के टुकड़े डालें।
इससे दाल और चावल का स्वाद बढ़ जाएगा और उन्हें एक नई खुशबू मिलेगी, खासकर जब आप इसे खिचड़ी या पुलाव जैसे व्यंजनों में इस्तेमाल करेंगे, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा।
यह तरीका आपके खाने को एक नया अनुभव देगा।
#3
करी और ग्रेवी वाले व्यंजनों में करें शामिल
करी और ग्रेवी वाले व्यंजनों में भी चक्रफूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
जब आप करी या ग्रेवी बना रहे हों, तब उसमें थोड़े से चक्रफूल के टुकड़े डालें। यह मसाला करी और ग्रेवी को एक खास स्वाद देगा और उन्हें अधिक पौष्टिक बनाएगा, खासकर जब आप इसे पनीर, सोया चंक्स या राजमा जैसी सब्जियों के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा।
यह तरीका आपकी करी को खास बना सकता है।
#4
चाय या काढ़ा बनाते समय करें इस्तेमाल
चाय या काढ़ा बनाते समय भी चक्रफूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर आप चाय या काढ़ा बना रहे हैं, जिसमें अदरक, तुलसी, दालचीनी जैसी चीजें मिलाई जाती हैं तो उसमें थोड़े से चक्रफूल के टुकड़े डालें।
यह न केवल आपकी चाय का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि उसे और भी पौष्टिक बनाएगा, खासकर सर्दियों में जब आप काढ़ा बना रहे हों, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा। यह तरीका आपकी चाय को खास बना सकता है।
#5
मिठाइयों में भी है बेहतरीन विकल्प
मिठाइयों में भी चक्रफूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप कोई मीठा व्यंजन बना रहे हैं जैसे कि हलवा, खीर या फिर गुलाब जामुन आदि, तो उसमें थोड़े से चक्रफूल के टुकड़े डालें।
इससे मिठाइयों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और उन्हें एक नई खुशबू मिलेगी, खासकर जब आप इसे सूबिया या फिर पायसम जैसी मिठाइयों में इस्तेमाल करेंगे, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा।
यह तरीका आपकी मिठाई को खास बना सकता है।