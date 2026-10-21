चक्रफूल को इन 5 तरीकों से खाने का बनाएं हिस्सा, बनेंगे स्वादिष्ट

चाय या काढ़ा बनाते समय भी चक्रफूल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आप चाय या काढ़ा बना रहे हैं, जिसमें अदरक, तुलसी, दालचीनी जैसी चीजें मिलाई जाती हैं तो उसमें थोड़े से चक्रफूल के टुकड़े डालें।

यह न केवल आपकी चाय का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि उसे और भी पौष्टिक बनाएगा, खासकर सर्दियों में जब आप काढ़ा बना रहे हों, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा। यह तरीका आपकी चाय को खास बना सकता है।