सुबह के नाश्ते में इन 5 भाप से बने व्यंजनों को शामिल करें, मिलेंगे फायदे
क्या है खबर?
सुबह के नाश्ते के लिए भाप से बने व्यंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इन्हें बनाने की विधि भी सरल होती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भाप से बने व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो सुबह के नाश्ते को खास बना सकते हैं।
#1
इडली
इडली दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है।
इसे बनाने के लिए चावल और दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इस मिश्रण को खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता है। खमीर उठने के बाद इस घोल को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में स्टीमर में डालकर पकाया जाता है।
इडली को नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसा जाता है। यह नाश्ते के लिए एक सेहतमंद विकल्प है।
#2
ढोकला
ढोकला एक गुजराती व्यंजन है, जो बेसन से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी, खाने का सोडा और थोड़ी-सी चीनी मिलाई जाती है, फिर इस घोल को स्टीमर में पकाया जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद ऊपर से सरसों के बीज, हरी मिर्च, करी पत्ते और तेल का छौंक लगाया जाता है।
ढोकला को नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।
#3
पात्रा
पात्रा एक गुजराती स्नैक है, जो अरबी के पत्तों से बनाई जाती है।
इसके लिए अरबी के पत्तों को धोकर काट लिया जाता है, फिर उसमें बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाया जाता है।
इस मिश्रण को पत्तों पर फैलाकर रोल किया जाता है और फिर इसे स्टीमर में पकाया जाता है। पात्रा को नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।
#4
मोमोज
मोमोज तिब्बती व्यंजन है, जो अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को गूंथकर पतला बेल लें, फिर उसमें सब्जियों को भरकर मोमोज तैयार करें। अब इन्हें भाप में पकाएं और गर्मागर्म मोमोज को चटनी के साथ परोसें।
आप चाहें तो इसमें पनीर भरावन भी चुन सकते हैं। इसके लिए पनीर और प्याज के टुकड़ों को बारीक काटकर इसमें भरें।
#5
पुट्टू
पुट्टू केरल का पारंपरिक नाश्ता है, जो चावल के आटे से बनाया जाता है।
इसके लिए चावल का आटा लिया जाता है, जिसे नारियल के साथ मिलाया जाता है और छोटे-छोटे टुकड़ों में बांध दिया जाता है। इन टुकड़ों को स्टीमर में पकाया जाता है। पुट्टू को नारियल की चटनी या शक्कर के साथ परोसा जाता है।
इन सभी भाप से बने व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।