सुबह के नाश्ते में इन 5 भाप से बने व्यंजनों को शामिल करें, मिलेंगे फायदे

ढोकला एक गुजराती व्यंजन है, जो बेसन से बनाया जाता है।

इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी, खाने का सोडा और थोड़ी-सी चीनी मिलाई जाती है, फिर इस घोल को स्टीमर में पकाया जाता है जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद ऊपर से सरसों के बीज, हरी मिर्च, करी पत्ते और तेल का छौंक लगाया जाता है।

ढोकला को नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।