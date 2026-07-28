पपीता के बीजों को डाइट में शामिल करने से मिल सकते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

पपीते के बीजों में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये गुण शरीर में कैंसर कोशिकाओं के फैलाव को रोकते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते हैं।

इसके अलावा पपीते के बीजों में मौजूद तत्व शरीर को हानिकारक कणों से बचाते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं।

हालांकि, पपीते के बीज कैंसर का इलाज नहीं है इसलिए कैंसर रोगी डॉक्टरी जांच और इलाज को ही प्राथमिकता दें।