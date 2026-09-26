विटामिन-C से भरपूर खाद्य पदार्थ

डाइट में शामिल करें विटामिन-C, इन 5 आसान तरीकों से होगा संभव

लेखन अंजली 06:32 pm Sep 26, 202606:32 pm

क्या है खबर?

विटामिन-C एक अहम पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। आमतौर पर हम संतरा जैसे फलों के बारे में जानते हैं, लेकिन विटामिन-C कई अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। आइए जानते हैं कि विटामिन-C की कमी को पूरा करने के लिए किन-किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है।