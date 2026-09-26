डाइट में शामिल करें विटामिन-C, इन 5 आसान तरीकों से होगा संभव
क्या है खबर?
विटामिन-C एक अहम पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। आमतौर पर हम संतरा जैसे फलों के बारे में जानते हैं, लेकिन विटामिन-C कई अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। आइए जानते हैं कि विटामिन-C की कमी को पूरा करने के लिए किन-किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है।
#1
नींबू पानी का सेवन करें
सुबह-सुबह एक गिलास नींबू पानी पीना न केवल ताजगी देता है, बल्कि यह विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत भी है।
यह आपके पाचन को सुधारता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है।
नींबू में मौजूद तत्व पेट की समस्याओं को दूर करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा यह त्वचा को भी निखारता है और हाइड्रेट रखता है।
#2
संतरे का रस पिएं
संतरे का रस विटामिन-C का सबसे आम स्रोत माना जाता है। यह ताजगी देने के साथ-साथ शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है।
बिना चीनी मिलाए इसका सेवन करें ताकि इसकी प्राकृतिक मिठास बनी रहे। संतरे का रस पीते रहने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
इसके अलावा यह आपकी त्वचा को निखारता भी है और हाइड्रेट रखता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#3
कीवी खाएं
कीवी एक अनोखा फल है, जिसमें विटामिन-C की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसकी खट्टी-मीठी स्वाद आपको पसंद आएगी और यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाए रखेगा।
रोजाना एक या दो कीवी खाने से आपकी त्वचा भी निखरी रहती है और बाल भी स्वस्थ रहते हैं।
इसके अलावा कीवी में मौजूद तत्व आपके शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
#4
स्ट्रॉबेरी खाएं
स्ट्रॉबेरी न केवल देखने में सुंदर होती है, बल्कि यह विटामिन-C का भी बेहतरीन स्रोत होती है। इसमें मौजूद तत्व आपके शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को निखारते हैं।
स्ट्रॉबेरी का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
इसके अलावा यह आपके पाचन को भी सुधारती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#5
टमाटर खाएं
टमाटर एक ऐसा सब्जी है, जिसमें भी विटामिन-C की मात्रा होती है। सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है।
टमाटर में मौजूद तत्व त्वचा को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।
इसके अलावा टमाटर का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। टमाटर का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है।