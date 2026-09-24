त्योहारों से पहले सुबह की रूटीन में शामिल करें ये चीजें, होगा फायदा
क्या है खबर?
त्योहारों के मौसम में हर कोई अपनी त्वचा को चमकता हुआ और ताजगी भरा दिखाना चाहता है। इसके लिए न केवल खान-पान बल्कि सुबह की रूटीन भी अहम भूमिका निभाती है। सुबह का समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यह हमें पूरे दिन की तैयारी करने में मदद करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो सुबह की रूटीन में शामिल करने से त्वचा पर निखार आएगा।
#1
पानी पिएं
सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए। यह आपके शरीर को तरोताजा करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। इससे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और त्वचा को साफ करने में मदद मिलती है।
अगर आप चाहें तो इस पानी में नींबू का रस या शहद मिला सकते हैं, जिससे यह और भी फायदेमंद हो सकता है। यह आदत आपके पूरे दिन को ताजगी से भरपूर बनाएगी।
#2
हल्दी वाला दूध पिएं
हल्दी वाला दूध एक पुराना घरेलू उपाय है, जिसे रोजाना सुबह पीने से कई फायदे मिलते हैं। इसमें एक खास तत्व होता है, जो शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है।
यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ त्वचा को चमकदार बनाने में भी मदद करता है।
इसके अलावा यह नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#3
योग और प्राणायाम करें
योग और प्राणायाम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं।
योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन आदि करने से शरीर की लचीलापन बढ़ती है और रक्त संचार सुधरता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है।
प्राणायाम तकनीक जैसे अनुलोम-विलोम, कपालभाति आदि करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है, जिससे त्वचा तरोताजा रहती है और चमकदार दिखती है।
#4
नाश्ता जरूर करें
सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें फल, ओट्स या दलिया जैसी पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें, जो आपकी त्वचा को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करेंगी। इससे आपकी त्वचा न केवल स्वस्थ रहेगी बल्कि चमकदार भी दिखेगी।
इसके अलावा नाश्ता करने से आपका शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह आदत आपके शरीर को जरूरी पोषण देती है।